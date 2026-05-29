¿Dónde ver la Final de Vuelta del Campeón de Campeones entre Jaiba Brava y Tepatitlán? Fecha, hora y transmisión

Jaiba Brava recibirá a Tepatitlán FC en la Final de Vuelta del Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX; los locales vienen de un global adverso 3 a 1, por lo que en su casa y con su gente, buscarán la remontada.

Tepatitlán FC viene de ganar en la Liga de Expansión MX ante el mismo rival que verá el día sábado; el equipo dirigido por Héctor Jair Real buscará un doblete histórico este fin de semana cuando visiten a la Jaiba Brava.

Jugadores de Tepatitlán FC festejando | MEXSPORT

Jaiba Brava y Tepatitlán FC llegan a este compromiso en busca de dejarlo todo en la cancha; ambas escuadras buscan hacerse con el campeonato que les dé una revancha entre ellos o amplíe el dominio en este año en la Liga de Expansión.

La Jaiba Brava venció a Cruz Azul en partido amistoso | @RNDeportesTM

¿Dónde ver la Final de Vuelta del Campeón de Campeones entre Jaiba Brava y Tepatitlán?

El partido entre Jaiba Brava y Tepatitlán FC, correspondiente a la Final de Vuelta del Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX, se disputará en el Estadio Tamaulipas; podrá disfrutarse este sábado 30 de mayo a las 19:00 PM (tiempo CDMX), con transmisión a través de ESPN 3 y vía streaming por Disney+ Premium.