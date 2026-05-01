Mikel Arriola abre la puerta a una expansión de equipos en la Liga MX

El presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, planteó la posibilidad de una expansión en la Liga MX, aunque dejó en claro que este escenario dependerá de resolver previamente temas estructurales como la multipropiedad.

El directivo explicó que el crecimiento del campeonato mexicano podría seguir modelos internacionales como el de la Major League Soccer, pero enfatizó que antes se deben consolidar bases financieras y organizativas.

Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

Expansión de la Liga MX condicionada

Arriola señaló que el primer paso es erradicar la multipropiedad. Indicó que, una vez resuelto este punto, se podrá evaluar la incorporación de nuevas franquicias. Este punto está casi resuelto tras las ventas de Mazatlán y de Atlas ya sólo falta que Grupo Pachuca logre vender a León.

“El primero es la multipropiedad, tenemos que terminar con eso y después es otra instancia de entrar a la liga”, explicó en entrevista para TUDN.

Mikel Arriola l IMAGO7

Avances en eliminación de la multipropiedad

Uno de los ejes principales de la gestión de Arriola ha sido la eliminación de la multipropiedad. El directivo destacó avances recientes, como la venta de Atlas a Grupo PRODI y José Miguel Bejos, lo que consideró una señal positiva para el mercado.

“Ya se vendieron al 100% tres de cuatro y uno ya salió al mercado”, explicó, al tiempo que reiteró que este proceso busca fortalecer la credibilidad del futbol mexicano y generar mayor interés entre inversionistas. Según Arriola, existe un “gran apetito” por adquirir equipos en México, lo que respalda la viabilidad de estos cambios.

Arriola puntualizó que aunque llegarán cambios como la llegada de varios comités, la federación mantendrá una postura institucional de respeto hacia los clubes y el cuerpo técnico, evitando intervenir en decisiones deportivas.

Con estos planteamientos, la FMF continúa delineando una estrategia enfocada en mejorar la transparencia, fortalecer la estructura financiera y proyectar el crecimiento de la Liga MX en el mediano plazo.