¿Cómo le fue a Pumas la la última vez que visitó de Estadio Azteca?

Pumas vuelve al Azteca. La serie de Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Universidad Nacional y América es uno de los duelos más esperados para esta Liguilla, especialmente por la ilusión con la que van los aficionados auriazules, pero además hay un ingrediente extra, pues los del Pedregal regresan al Coloso de Santa Úrsula después de casi tres años.

¿Pumas ganó en su última visita al Estadio Azteca?

La última vez que los felinos jugaron en el Estadio Azteca fue el 7 de octubre de 2023, un recuerdo dulce para ellos, ya que se fueron con la victoria por 1-4 ante Cruz Azul. Por otro lado, el último antecedente en dicho escenario pero contra América no fue el mejor.

El 30 de septiembre de 2023, Pumas visitó por última vez el Coloso de Santa Úrsula para enfrentar a Las Águilas, pero el resultado fue negativo por 1-0, mismo torneo en el que ya estaba André Jardine al mando.

América ganó la última vez que recibió a Pumas en el Azteca | IMAGO7

Así estaba Pumas en la última visita al Estadio Azteca

En aquel entonces, Pumas era dirigido por Antonio Mohamed, uno de los últimos proyectos del club que más prometieron para entregar un título, mientras que Cruz Azul pasaba por uno de sus momentos más complicados y al mando estaba Joaquín Moreno.

En la plantilla de Pumas estaban jugadores como Juan Ignacio Dinenno, César Huerta, Gabriel Fernández, Eduardo Salvio, Adrián Aldrete, Lisandro Magallán y Julio González, elementos que actualmente ya no están en el club.

De los que siguen en el equipo son Nathan Silva, Rodrigo López, Ulises Rivas, Pablo Monroy, Santiago Trigos, Pablo Bennevendo, entre otros. Estos jugadores regresan al Azteca con los mismos colores de 2023.

Pumas goleó la última vez que jugó en el Estadio Azteca | IMAGO7

Los anotadores del encuentro fueron Ulises Rivas, Nathan Silva y César Huerta con un doblete. Por parte de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda fue el que marcó el descuento para el marcador final de 1-4.

En ese torneo, Pumas alcanzó las Semifinales, tras vencer a Chivas en los Cuartos de Final. Ante Tigres, Universidad Nacional cayó con un global de 2-1, y posteriormente Mohamed renunció a su cargo de manera inesperada, para darle paso a Gustavo Lema.