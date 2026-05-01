Efraín Juárez del odio al amor: Campeón con América y Pumas

Efraín Juárez se prepara para uno de los retos más complicados como entrenador de Club Universidad pues, tras terminar líder del Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro universitario deberá enfrentarse al América en los Cuartos de Final.

Más allá del atractivo por ser el Clásico Capitalino, el enfrentamiento entre Águilas y felinos tendrá un lado emotivo pues son dos equipos con los que Efraín Juárez logró levantar el campeonato de Liga MX como jugador.

Efraín Campeón con Pumas

Efraín Juárez inició su carrera profesional como jugador de Pumas a inicios de siglo. Tras cuatro temporadas jugando con el primer equipo, el futbolista encontró su mayor éxito al levantar el trofeo de campeón con los Universitarios.

En el Clausura 2009 el futbolista mexicano disputó todos los minutos de temporada regular. Ya en Liguilla jugó cinco de seis partidos, en cuatro de ellos disputando todo el partido, incluyendo las Finales de Ida y Vuelta ante Pachuca.

Efraín Juárez fue titular indiscutible en el Clausura 2009 con Pumas | MEXSPORT

Campeón con América

Tres años más tarde, tras un breve paso por el futbol europeo, Efraín Juárez 'traicionó' a Pumas al fichar con su mayor rival, América. Pese a que no tuvo mucha participación por una lesión en el codo, el defensor levantó el trofeo de Campeón del Clausura 2013.

La Liguilla del Clausura 2013 está marcada también en la historia de los felino pues, para levantar el trofeo, eliminaron a Pumas en los Cuartos de Final, la misma instancia en la que se medirán esta temporada.

América y Efraín Juárez eliminaron a Pumas en el Clausura 2013 | IMAGO7

Un nuevo enfrentamiento

Ahora, Pumas y América se volverán a ver las caras en una Fase Final con Efraín Juárez siendo el protagonista de la serie. El joven entrenador buscará repetir lo hecho en la temporada regular superando al América.