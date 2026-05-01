Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Selección Mexicana confirma un par de partidos amistosos contra Australia

Mascota de la Selección Mexicana previo a un partido en el Estadio Nemesio Diez | MEXSPORT
Mascota de la Selección Mexicana previo a un partido en el Estadio Nemesio Diez | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 00:12 - 01 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Tri tendrá un par de encuentros de preparación a mediados de año ante una selección de primer nivel

La Selección Mexicana Femenil avanza con su preparación con miras a su regreso a una Copa del Mundo. Por ahora, el Tri ya selló su pase a la Fase Final de Campeonato Concacaf W, tras superar la etapa clasificatoria como líder del Grupo A en la Fase Preliminar.

Ahora, el equipo dirigido por Pedro López tendrá un par de meses antes de su partido contra la Selección de Haití, el cual le dará el boleto mundialista si se queda con la victoria. Pero previo a ello, el Tri tendrá un par de amistosos a mitad de año ante una selección de alto calibre.

Selección Femenil confirma amistoso contra Australia

Por medio de redes sociales, el combinado azteca anunció que tendrá dos juegos contra la Selección de Australia a principios de junio. "Un nuevo reto, un escenario emocionante y un equipo listo para dejarlo todo", escribió el Tri en su publicación en sus perfiles oficiales.

Alexia Delgado en celebración con la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico | IMAGO 7
Alexia Delgado en celebración con la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico | IMAGO 7

"Dos partidos que son parte del camino… Dos partidos que son preparación, crecimiento y un sueño. ¡Junio, llega YAAAA!", añadió el comunicado. Las Matildas se quedaron con el cuarto lugar en casa en el Mundial 2023, por lo que será un rival complicado para las mexicanas.

¿Cuándo son los partidos amistosos de la Selección Femenil?

El primer compromiso contra las Matildas está programado para el sábado 6 de junio en el McDonalds Jones Stadium. Mientras que el segundo partido se disputará el martes 9 del mismo mes en el Commbank Stadium, ambos juegos en horarios por confirmar.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7

Hasta ahora, México y Australia se han enfrentado en 11 ocasiones, con diez victorias para las oceánicas y una para el Tri; esta última se dio en un compromiso amistoso celebrado en Guadalajara en julio de 2004. Fue el último juego de preparación del combinado mexicano previo a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y se impuso 2-0 con doblete de Maribel Domínguez.

El compromiso más reciente entre ambas selecciones se dio en un amistoso en San Antonio en abril de 2024. En dicha ocasión, Australia se impuso por marcador 0-2 con goles de Hayley Raso y de Caitlin Foord, quien fue l figura del compromiso ya que puso la asistencia del primer tanto del partido.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio de la Concacaf | MEXSPORT
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio de la Concacaf | MEXSPORT
Lo Último
00:30 A 41 días: Juan Ignacio Basaguren, el primer jugador que convirtió gol al entrar de cambio en la historia de los Mundiales
00:17 Santos define el perfil de su nuevo DT: “agresivo y propositivo” rumbo al Apertura 2026
00:12 Selección Mexicana confirma un par de partidos amistosos contra Australia
00:10 Mundial 2026: Túnez, todo lo que debes saber de la selección africana para la Copa del Mundo
00:06 Estados Unidos presentara a sus seleccionados para el Mundial 2026 con un megaevento en Nueva York
00:04 Portada RÉCORD 01 mayo 2026
23:55 “Fue complicado jugar en la Liga MX”: Allan Saint-Maximin recuerda su paso por el futbol mexicano
23:39 Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni hacen historia en el Sahara: México sube al podio del Morocco Desert Challenge
23:37 ¿Cómo le fue a Pumas la la última vez que visitó de Estadio Azteca?
23:29 ¡De locura! Terry Crews y RoboCop aterrizan en Call of Duty: Black Ops 7 y revientan la Temporada 3 Recargada