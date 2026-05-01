Selección Mexicana confirma un par de partidos amistosos contra Australia

La Selección Mexicana Femenil avanza con su preparación con miras a su regreso a una Copa del Mundo. Por ahora, el Tri ya selló su pase a la Fase Final de Campeonato Concacaf W, tras superar la etapa clasificatoria como líder del Grupo A en la Fase Preliminar.

Ahora, el equipo dirigido por Pedro López tendrá un par de meses antes de su partido contra la Selección de Haití, el cual le dará el boleto mundialista si se queda con la victoria. Pero previo a ello, el Tri tendrá un par de amistosos a mitad de año ante una selección de alto calibre.

Selección Femenil confirma amistoso contra Australia

Por medio de redes sociales, el combinado azteca anunció que tendrá dos juegos contra la Selección de Australia a principios de junio. "Un nuevo reto, un escenario emocionante y un equipo listo para dejarlo todo", escribió el Tri en su publicación en sus perfiles oficiales.

Alexia Delgado en celebración con la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico | IMAGO 7

"Dos partidos que son parte del camino… Dos partidos que son preparación, crecimiento y un sueño. ¡Junio, llega YAAAA!", añadió el comunicado. Las Matildas se quedaron con el cuarto lugar en casa en el Mundial 2023, por lo que será un rival complicado para las mexicanas.

¿Cuándo son los partidos amistosos de la Selección Femenil?

El primer compromiso contra las Matildas está programado para el sábado 6 de junio en el McDonalds Jones Stadium. Mientras que el segundo partido se disputará el martes 9 del mismo mes en el Commbank Stadium, ambos juegos en horarios por confirmar.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7

Hasta ahora, México y Australia se han enfrentado en 11 ocasiones, con diez victorias para las oceánicas y una para el Tri; esta última se dio en un compromiso amistoso celebrado en Guadalajara en julio de 2004. Fue el último juego de preparación del combinado mexicano previo a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y se impuso 2-0 con doblete de Maribel Domínguez.

El compromiso más reciente entre ambas selecciones se dio en un amistoso en San Antonio en abril de 2024. En dicha ocasión, Australia se impuso por marcador 0-2 con goles de Hayley Raso y de Caitlin Foord, quien fue l figura del compromiso ya que puso la asistencia del primer tanto del partido.