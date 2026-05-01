Mundial 2026: Túnez, todo lo que debes saber de la selección africana para la Copa del Mundo

La Copa del Mundo está cada vez más cerca, por lo que los equipos participantes han buscado darse a conocer de cara a la competencia; esta vez, será Túnez la selección elegida para dar más detalles de acuerdo a su próxima participación en el Mundial.

El Mundial 2026 será la séptima vez en la que Túnez participe en un torneo similar; sin embargo, esta es apenas la tercera que pueden lograr de forma consecutiva, pues fueron parte también de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Afición tunecina en el Mundial de Qatar 2022 | MexSport

Historial en Copas Mundiales

Su primera participación se dio en la edición de Argentina 1978, cuando fueron parte del Grupo 2, casualmente compartiendo con uno de los anfitriones de la edición actual como lo fue México, quienes quedaron en último lugar, mientras que los tunecinos en el tercer puesto; los otros dos rivales fueron Polonia y Alemania Federal.

En Francia 1998, el cuadro de África fue parte del Grupo G, en el cual compartió con Inglaterra, Colombia y Rumania, pero esta vez fueron ellos los que quedaron en el fondo de la clasificación del sector, los rumanos fueron los líderes.

Cuatro años después, en el Mundial de Corea-Japón 2002, Túnez fue parte del Grupo H con Rusia, Bélgica y Japón, pero nuevamente no pudieron pasar de la Fase de Grupos, volviendo a ser una de las selecciones eliminadas en primera ronda sin poder competir para algo mejor dentro de la competencia.

Saber Khalifa destrozado por la eliminación en Alemania 2006 | MexSport

Antes de su larga ausencia, el equipo tunecino fue parte nuevamente del Grupo marcado con la letra H, esta vez conformado también por España, Arabia Saudita y Ucrania; al quedar como terceros, una vez más no pudieron ser parte de los clasificados a la ronda de Octavos de Final.

La ausencia de la Selección de Túnez en Copas del Mundo se dio a partir de Sudáfrica 2010, pasando por Brasil 2014 y regresando hasta Rusia 2018, cuando fueron parte del Grupo G, quedándose a tres puntos de la siguiente ronda en un sector que compartieron con Inglaterra, Bélgica y Panamá.

En su participación más reciente, dentro de Qatar 2022, redujeron la diferencia de puntos a tan solo dos, pero no pudieron avanzar de nueva cuenta al ser Australia el equipo que se quedó con ese ansiado segundo peldaño; los otros dos rivales fueron Dinamarca y Francia, finalista y subcampeón de esa edición.

Jugadores de Túnez celebran gol ante Uganda | X: @CAF_Online

De más está decir que este equipo tiene una deuda pendiente, ya que nunca ha logrado superar la Fase de Grupos, así que esta vez, siendo parte del F junto a Países Bajos, Japón y Suecia, sumado al hecho de que pueden avanzar algunos de los mejores terceros lugares, parece una pequeña esperanza para que los africanos ahora sí logren estar en partidos de 'matar o morir'.

Actualidad del equipo africano

Siendo un Mundial que contará con la presencia de 48 selecciones, Túnez se metió como la número 18, esto después de haber terminado como líder del Grupo H de las Eliminatorias Africanas con nueve victorias y un empate, siendo autores de 22 goles y no haber recibido ninguno en todo ese lapso de tiempo.

Sami Trabelsi había sido el entrenador a lo largo de las Eliminatorias; sin embargo, será Sabri Lamouchi quien los lidere dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a algunas de sus figuras como Sebastian Tounetki, Ismael Gharbi y Hazem Mastouri.