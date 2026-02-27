Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026

A unos meses de que ruede el balón Trionda en México, Estados Unidos y Canadá, las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026 comienzan a seleccionar su lugar de entrenamiento para la justa del verano. Mientras unos equipos aún analizan las opciones, otras ya tomaron la decisión, caso de ellos la Selección Túnez, la cual eligió a Monterrey como su sede.

El Gigante de Acero, estadio de los Rayados

Barrial mundialista

Durante una entrevista, Alejandro Hütt, el Host City Manager Monterrey, confirmó que Túnez ya eligió al Barrial (ciudad deportiva de Rayados) como su campamento de preparación para los juegos del Mundial.

“Como ya sabrán Túnez escogió oficialmente el Barrial como su Team Base Camp. Obviamente Japón, Corea del Sur y Sudáfrica están contentos con lo que vieron de Monterrey”, aseguró Hült.

Estadio BBVA, casa de Rayados de Monterrey | IMAGO7

El Host City Manager de la zona norte de México, también confesó que los Países Bajos llegarán la próxima semana para poder ver las instalaciones y así poder tenerlas en cuenta para su elección.

“Esta semana tenemos la visita de la comitiva de la Selección de Holanda, porque Holanda está considerando quedar en primer lugar y si queda en primer lugar jugarían en Monterrey el lunes 29 de junio. Así que nada, ojalá se de el Holanda vs Brasil que todos queremos en Monterrey”, concluyó.

Copa del Mundo | AP

¿Qué juegos tendrá Monterrey?

La sultana del norte será anfitriona de nada más y nada menos que de cuatro partidos oficiales de la Copa del mundo 2026, tres de ellos de la Fase de Grupos y uno más de los 16vos de Final.

14 de junio, 2026 (Grupo F): Ganador del Playoff B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) vs. Túnez.

20 de junio, 2026 (Grupo F): Japón vs. Túnez.

24 de junio, 2026 (Grupo A): Sudáfrica vs. República de Corea.

29 de junio, 2026 (Dieciseisavos de Final): 1° del Grupo F vs. 2° del Grupo C.