Autoridades garantizan realización del Trophy Tour y la Copa de Leyendas en Guadalajara

Con la cuenta regresiva en marcha hacia la Copa del Mundo de la FIFA, autoridades estatales, organizadores y representantes del comité local reiteraron que los eventos programados a celebrarse en el Estadio AKRON se desarrollarán conforme al plan establecido.

El próximo 3 de marzo, la capital jalisciense será escenario de la llegada del trofeo mundialista al Estadio AKRON, además de actividades públicas en La Minerva y la celebración de la Copa de Leyendas, en una jornada que busca reunir a la afición y fortalecer el ambiente mundialista en la ciudad.

Desde el Gobierno de Jalisco, la directiva del Chivas y la empresa OCESA confirmaron que no hay modificaciones en la planeación y que Guadalajara se mantiene lista para cumplir con cada uno de los compromisos rumbo a la justa internacional.

Estadio Akron, casa de las Chivas y sede mundialista | IMAGO7

¿Qué dijeron sobre las actividades en Jalisco?

Mauro Garza, Coordinador de Desarrollo Económico de Jalisco, destacó que las actividades económicas en la entidad regresan a la normalidad, lo que permite la realización de eventos.

“Como ustedes saben, las actividades económicas en Jalisco están regresando a la normalidad. Esto incluye eventos como el Trophy Tour, con el que recibiremos la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Mundialista y la celebración de los 100 días antes del Mundial y la Copa de Leyendas. Ambas actividades están previstas para el próximo 3 de marzo”, señaló.

Estadio Akron, sede mundialista | IMAGO7

Por su parte, Olimpia Cabral, Directora Comercial de Chivas y Host City Manager GDL26, aseguró que el estadio está listo para recibir el trofeo y que por la noche se disputará la Copa de Leyendas. Subrayó que, como representante de FIFA en la sede Guadalajara, no ha habido ningún cambio de rumbo en la planeación de los eventos y que todos los partidos previstos se llevarán a cabo.

“Como directiva del Estadio AKRON, quiero decirles que estamos listos para el sábado recibir la Copa en el Trophy Tour y el 3 de marzo, por la noche, tendremos el partido de la Copa de Leyendas. Hemos estado trabajando de la mano de los organizadores para que todo suceda conforme a lo planeado. Como representante de la FIFA para la sede Guadalajara, quiero darles la certeza de que en ningún momento ha habido ningún cambio de rumbo para la planeación de todos los eventos que habrán de celebrarse en esta ciudad.

“El 3 de marzo, a 100 días del inicio de la Justa Mundialista, tendremos una actividad en la Minerva con las Mascotas del Mundial y seguiremos trabajando de la mano de la autoridad para toda la planeación como ciudad sede. Reitero, no ha habido ningún cambio de dirección. Todos los partidos que tendremos previstos sucederán”, agregó.

Estadio Akron | MEXSPORT

Palabras del director de OCESA

En tanto, Carlos de la Torre, Director de OCESA Jalisco, afirmó que la Copa de Leyendas representará una experiencia significativa para la ciudad, resaltó el entusiasmo de los jugadores por participar y confió en que el evento contribuirá a consolidar a Jalisco como la mejor sede mundialista.