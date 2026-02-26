Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se va del Gigante de Acero? Rayados deberá de entregar su estadio rumbo al Mundial 2026

Se revelaron los precios para el repechaje del Mundial en el Estadio BBVA | IMAGO7
A entregar el Estadio BBVA| IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 08:38 - 26 febrero 2026
Con información de TUDN, el conjunto regiomontano tendrá que buscar una nueva casa en caso de llegar a una hipotética Final

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y México se alista para ser uno de los países anfitriones del torneo más importante del planeta. Nuevo León figura entre las sedes confirmadas, por lo que el Estadio BBVA, casa de Rayados de Monterrey, será uno de los inmuebles que albergará partidos mundialistas. Esta situación ya comienza a generar repercusiones en la planeación deportiva del club regiomontano.

De acuerdo con información de TUDN, la directiva de Rayados deberá entregar el Gigante de Acero el próximo 17 de mayo de 2026 para que inicien formalmente los trabajos y adecuaciones rumbo a la Copa del Mundo. El inmueble necesitará cumplir con todos los lineamientos de FIFA, lo que obligará a suspender cualquier actividad relacionada con el equipo.

Este calendario representa un desafío importante para La Pandilla, especialmente pensando en el Clausura 2026 de la Liga MX. El torneo aún estaría en disputa en esas fechas, lo que puede afectar directamente al conjunto albiazul en caso de avanzar hasta las últimas instancias.

Estadio BBVA de Monterrey | MEXPSORT

¿Nueva casa en caso de jugar la Gran Final?

Uno de los escenarios que más inquieta a la afición es la posibilidad de que Rayados alcance la Gran Final del Clausura 2026. Los partidos de Ida y Vuelta están programados para el jueves 21 y el domingo 24 de mayo, apenas unos días después de que el club entregue oficialmente el estadio para la organización del Mundial 2026.

En caso de disputar el título, Monterrey no podrá utilizar el Estadio BBVA, por lo que tendría que buscar una sede alterna para fungir como local. Esta situación abriría múltiples interrogantes sobre dónde jugaría el equipo un encuentro de tal magnitud.

Estadio BBVA | MEXSPORT

Entre las opciones podrían aparecer otros estadios del norte del país que cumplan con los requisitos de la Liga MX, aunque esto implicaría un reto logístico tanto para el club como para sus seguidores. Cambiar de sede en plena final afectaría la taquilla, la operación y, sobre todo, el ambiente que suele pesar a favor de Rayados en casa.

Impacto deportivo y organizativo para Rayados

Más allá del tema administrativo, la posible mudanza temporal representaría un golpe anímico y deportivo. El Estadio BBVA se ha convertido en una fortaleza para Monterrey en Liguillas, y no contar con su afición en su cancha habitual podría influir en el rendimiento del equipo en el momento más importante del semestre.

Logo de la Liga MX en el Estadio BBVA de Monterrey | IMAGO7
