¿Se va de Pumas? Figura del Club Universidad en la mira de gigante de Brasil

El Club Universidad Nacional atraviesa un buen momento la Liga MX. El conjunto auriazul se mantiene invicto y ocupa la tercera posición de la tabla general. Sin embargo, la tranquilidad en la Cantera podría verse interrumpida por el interés real desde el extranjero en uno de sus pilares defensivos.

Escudo de Pumas | IMAGO7

BOTAFOGO OFRECE MILLONES

De acuerdo con información de Fox Sports, el defensa central Nathan Silva está en la mira del Botafogo. El club brasileño busca repatriar al zaguero para fortalecer su línea baja de cara a la temporada en el Brasileirão.

Los reportes indican que la oferta económica rondaría los 2 millones de dólares. Aunque Silva es una pieza fundamental en el esquema de los Pumas, el mercado brasileño tiene el músculo financiero y el tiempo a su favor para intentar el movimiento.

Nathan Silva l IMAGO7

Un detalle clave en esta operación es la presencia de Martin Anselmi en el banquillo del "Glorioso". El estratega, quien actualmente dirige al Botafogo, conoce a la perfección las capacidades de Nathan Silva tras su paso por el futbol mexicano. Esta conexión previa es la que habría impulsado el interés formal por el defensor de los del Pedregal.

NO HABRÍA REMPLAZO EN PUMAS

A pesar del interés y la posible entrada de dinero a las arcas del club, la directiva universitaria se encuentra en una posición sumamente complicada debido a los calendarios de transferencias.

En Brasil, el mercado de fichajes permanece abierto hasta el 3 de marzo, otorgando margen de maniobra al Botafogo para buscar cerrar el fichaje. Sin embargo, la ventana de transferencias de la Liga MX ya ha finalizado, lo que significa que Pumas no tendría oportunidad de firmar a un remplazo de Nathan Silva, por lo menos en este torneo.