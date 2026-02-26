Javier Aguirre confirma gira por Europa para evaluar a jugadores lesionados

Javier Aguirre emprenderá una gira por Europa para supervisar personalmente a los futbolistas mexicanos que militan en el viejo continente, con especial atención en aquellos que atraviesan procesos de rehabilitación.

El técnico nacional reconoció que algunos elementos podrían no llegar a los próximos compromisos.

“La semana que viene voy a ir a Europa, voy a ir a ver cómo está Chávez, Santi —a ver si ya lo dan de alta—, sobre todo porque su DT ya lo quiere tener en el equipo, está a 10 puntos del primer lugar. Huescas, Chino, estamos viendo sus procesos de rehabilitación”, explicó.

Javier Aguirre en conferencia de prensa| IMAGO7

Uno de los casos que más preocupa es el de Edson Álvarez, cuya lesión tomó por sorpresa al cuerpo técnico.

“Lo de Edson es un contratiempo terrible porque no estaba en el radar esa lesión, pensamos que era con tratamiento y terminó con cirugía, somos optimistas”, señaló Aguirre.

Edson, jugador del equipo turco | AP

La lista de jugadores tocados físicamente no termina ahí. Luis Romo estará fuera entre seis y ocho semanas. “Luis Romo se nos rompió para seis ocho semanas, seguramente se me escapa alguno. Hay gente que nos ayudó en los dos títulos y no sé si llegarán”, admitió.

Pese a las bajas y la incertidumbre, Aguirre se mostró tranquilo en una zona específica del campo: la portería.

“Estoy contento en la portería, es donde más tranquilo estoy, juegue quien juegue. En dos ocasiones no me gustó su toma de decisiones, pero los porteros que tenemos son fríos, ágiles”, concluyó.