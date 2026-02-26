Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

FMF destaca partido México vs Islandia en Querétaro con saldo blanco y sin incidentes

México vs Islandia en Querétaro se fue sin incidencias | MEXSPORT
Rafael Trujillo 00:48 - 26 febrero 2026
Tras un fin de semana complicado en México la Federación presume un encuentro tranquilo

La Federación Mexicana de Futbol informó que el partido amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia, celebrado en el Estadio Corregidora, concluyó sin incidentes y con saldo blanco. El organismo señaló que el encuentro se desarrolló en un entorno seguro, tanto dentro como fuera del inmueble, gracias a la coordinación entre autoridades y al comportamiento de la afición.

De acuerdo con el comunicado oficial, la FMF reconoció y agradeció a los asistentes por su “comportamiento ejemplar y su compromiso con un ambiente de respeto y convivencia familiar”, lo que permitió que el evento se realizara sin contratiempos.

La FMF agradeció el apoyó de la seguridad para mantener tranquilo el estadio | MEXSPORT

El partido, realizado en la ciudad de Querétaro, formó parte de la agenda internacional del representativo mexicano y se llevó a cabo bajo un operativo de seguridad especial. Esto luego de la ola de violencia que rodeó al país el pasado domingo.

Reconocimiento a la afición y a las autoridades

La Federación destacó que el desarrollo del encuentro fue posible gracias al trabajo conjunto de autoridades de los tres niveles de Gobierno. En su mensaje, subrayó el respaldo del Gobierno del Estado de Querétaro, así como la participación de la Policía Estatal, los cuerpos de emergencia y elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional.

“La Federación Mexicana de Futbol agradece, especialmente, el respaldo del Gobierno del Estado de Querétaro, de la Policía Estatal, de los cuerpos de emergencia, así como de los elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional, cuyo profesionalismo y compromiso fueron fundamentales para preservar el orden y la seguridad en todo momento”, señaló el organismo en su comunicado.

la FMF agradeció el apoyo de la policía estatal en Querétaro | MEXSPORT

Compromiso de la FMF con la seguridad en el futbol

En el mismo mensaje, la FMF refrendó su disposición de seguir trabajando de manera coordinada con autoridades y sociedad para que el futbol continúe siendo un espacio de unidad y sana convivencia. El organismo señaló que la experiencia vivida en Querétaro representa una muestra de la capacidad organizativa del país para albergar encuentros de este tipo.

“México, con una gran coordinación entre todas las partes involucradas, y el comportamiento ejemplar de la afición, dio una muestra hoy de su capacidad para organizar partidos de futbol y otorgar todas las garantías de seguridad para ello”, puntualizó la Federación.

El partido entre México e Islandia se suma así a los eventos recientes en los que la FMF ha enfatizado la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y aficionados, con el objetivo de consolidar entornos seguros y ordenados en los estadios del país.

La Federación Mexicana busca garantizar la seguridad de los espectadores | MEXSPORT
