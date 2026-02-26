¡Xavi, listo para volver a los banquillos con una selección clasificada para el Mundial!

Xavi Hernández de 46 años, el que fuera técnico del Barcelona, está cerca de regresar a los banquillos, según informa MARCA. El exjugador es el principal candidato para dirigir a la Selección de Marruecos, en un contexto donde el actual seleccionador, Walid Regragui (50 años), podría ser destituido.

Aunque el anuncio oficial aún no se ha producido, es cuestión de tiempo que Marruecos emita el comunicado.

La selección africana está clasificada para el Mundial, donde se enfrentará a Brasil, Escocia y Haití en el Grupo C.

Xavi, deseado en el banquillo de la selección de Marruecos

Xavi Hernández se encuentra sin equipo desde 2024, tras su salida del Barcelona, club con el que conquistó LaLiga y la Supercopa de España.

“La Federación Marroquí de Fútbol está convencida de que el técnico catalán, interesado en un proyecto ambicioso, representa el perfil de entrenador capaz de llevar a la selección al Mundial de 2026.

El objetivo es confirmar la gesta de Qatar 2022, donde Marruecos finalizó la competición en un histórico cuarto puesto. La misión se presenta complicada, y Xavi es visto como la solución ideal para alcanzar este objetivo”, escriben los medios españoles.

Antes de eso, Marruecos debe anunciar la desvinculación de Regragui, y posteriormente la Federación tendrá que satisfacer las pretensiones del catalán, a cuatro meses del inicio del Mundial.

Marruecos tiene programados dos partidos amistosos antes de esa fecha: el 27 de marzo contra Ecuador y el 31 de marzo contra Paraguay.

Xavi solo ha entrenado a dos equipos de club: el Barcelona y el Al-Sadd.

Con el seleccionador Regragui, además del segundo puesto en la Copa Africana de Naciones, Marruecos logró la mayor gesta en la historia del futbol africano, al alcanzar las semifinales de la pasada Copa del Mundo.

La destitución de Xavi, una decisión asumida por Laporta en 2024

En 2024, Joan Laporta, presidente del Barcelona, asumió la decisión de destituir a Xavi: “Asumo la responsabilidad de la decisión, como de todas las decisiones, junto con mi junta directiva.

Pero también tuve en cuenta la decisión de la dirección deportiva y, como teníamos la opción de Flick, la ejecutamos. Nos dio mucha confianza ver que conocía al equipo más de lo que pensábamos”.

Xavi estuvo en el banquillo del Barcelona durante 143 partidos, periodo en el que consiguió 91 victorias, 23 empates y 29 derrotas.