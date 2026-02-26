Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Xavi, listo para volver a los banquillos con una selección clasificada para el Mundial!

Xavi Hernández en un partido mientras dirigía al Barcelona | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 00:55 - 26 febrero 2026
El estratega español llegaría a la Selección de Marruecos tras una pausa en su carrera de entrenador

Xavi Hernández de 46 años, el que fuera técnico del Barcelona, está cerca de regresar a los banquillos, según informa MARCA. El exjugador es el principal candidato para dirigir a la Selección de Marruecos, en un contexto donde el actual seleccionador, Walid Regragui (50 años), podría ser destituido.

Xavi Hernández, candidato para llegar al Manchester United | AP

Aunque el anuncio oficial aún no se ha producido, es cuestión de tiempo que Marruecos emita el comunicado.

La selección africana está clasificada para el Mundial, donde se enfrentará a Brasil, Escocia y Haití en el Grupo C.

Marruecos apelará sanciones de la Final de la CAF | AP

Xavi, deseado en el banquillo de la selección de Marruecos

Xavi Hernández se encuentra sin equipo desde 2024, tras su salida del Barcelona, club con el que conquistó LaLiga y la Supercopa de España.

“La Federación Marroquí de Fútbol está convencida de que el técnico catalán, interesado en un proyecto ambicioso, representa el perfil de entrenador capaz de llevar a la selección al Mundial de 2026.

Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona | AP

El objetivo es confirmar la gesta de Qatar 2022, donde Marruecos finalizó la competición en un histórico cuarto puesto. La misión se presenta complicada, y Xavi es visto como la solución ideal para alcanzar este objetivo”, escriben los medios españoles.

Antes de eso, Marruecos debe anunciar la desvinculación de Regragui, y posteriormente la Federación tendrá que satisfacer las pretensiones del catalán, a cuatro meses del inicio del Mundial.

Marruecos tiene programados dos partidos amistosos antes de esa fecha: el 27 de marzo contra Ecuador y el 31 de marzo contra Paraguay.

Xavi solo ha entrenado a dos equipos de club: el Barcelona y el Al-Sadd.

Con el seleccionador Regragui, además del segundo puesto en la Copa Africana de Naciones, Marruecos logró la mayor gesta en la historia del futbol africano, al alcanzar las semifinales de la pasada Copa del Mundo.

Marruecos apelará sanciones de la Final de la CAF | AP

La destitución de Xavi, una decisión asumida por Laporta en 2024

En 2024, Joan Laporta, presidente del Barcelona, asumió la decisión de destituir a Xavi: “Asumo la responsabilidad de la decisión, como de todas las decisiones, junto con mi junta directiva.

Pero también tuve en cuenta la decisión de la dirección deportiva y, como teníamos la opción de Flick, la ejecutamos. Nos dio mucha confianza ver que conocía al equipo más de lo que pensábamos”.

Xavi estuvo en el banquillo del Barcelona durante 143 partidos, periodo en el que consiguió 91 victorias, 23 empates y 29 derrotas.

Xavi Hernández, candidato a llegar al Manchester United | AP
¡Xavi, listo para volver a los banquillos con una selección clasificada para el Mundial!
