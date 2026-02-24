Achraf Hakimi, estrella de PSG, a juicio por presunta agresión sexual; abogado afirma que apelarán

Un juez ordenó al defensor de PSG y la Selección de Marruecos, Achraf Hakimi, comparecer en el juicio por violación, confirmó la abogada del jugador a Associated Press este martes. La jurista Fanny Colin añadió que apelará la decisión, misma que siguió a las recomendaciones de la oficina del fiscal de Nanterre, la cual en agosto llamó al jugador a presentarse a juicio; señaló que no se ha estipulado una fecha.

Hakimi durante el partido de PSG ante Metz | AP

Por su parte, Rachel-Flore Pardo, que representa a la parte demandante, dijo a AP que su clienta recibió con alivio la orden de enviar el caso a juicio y añadió que "es completamente consciente de la evidencia del archivo". Hakimi mantiene su postura de negar los casos y ha dicho en X que esperará con calma el juicio, en el cual "la verdad emergerá públicamente".

"Hoy, una acusación de violación es suficiente para justificar un juicio, a pesar de que respondí y todo demuestra que es falsa. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas", añadió el defensor de cara a un partido clave contra Mónaco, rival ante el cual PSG jugará por su boleto para los Octavos de Final de la Champions League.

Hakimi recibió cargos preliminares por violación en marzo de 2023, cuando una mujer de 24 años lo acusó. Según su declaración, el jugador la violó en su casa en un suburbio de París. En el sistema legal de Francia, cargos preliminares significan que el juez considera que hay razones suficientes para creer que el crime se cometió, pero dan tiempo adicional para una investigación mayor antes de mandar el caso a juicio.

Lucas Hernández y Hakimi durante un partido de PSG en la Ligue 1 | AP

"Un juicio fue ordenado basado en la acusación que se sostiene solamente en la palabra de una mujer que obstaculizó todas las investigaciones, se negó a exámenes médicos y prueba de ADN, se rehusó a conceder acceso a su celular, y a dar el nombre de un testigo clave", aseguró la abogada Colin, quien añadió que dos pruebas psicológicas seguidas a la denunciante "revelaron falta de claridad respecto a los hechos que pretende denunciar, así como la ausencia de síntomas de estrés postraumático".

Por su parte, Pardo dijo que el sistema de justicia ha sido ejemplar en el caso. In her statement, Pardo said if the justice system has been exemplary in this case y destacó que hay entornos en los cuales el movimiento 'Me Too' todavía tiene barreras que romper, sobre todo en el entorno del futbol varonil. En este contexto, el director técnico de PSG, Luis Enrique, se negó a dar una postura cuando se le cuesitonó sobre el tema este martes y afirmó que "está en manos del sistema de justicia".