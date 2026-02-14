Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG

Dembélé con PSG l AP
David Torrijos Alcántara 18:03 - 13 febrero 2026
El atacante francés no ocultó su frustración por el rendimiento colectivo ante el Stade Rennais

Ousmane Dembélé asumió un rol de líder frente a los micrófonos después de la derrota sufrida por el Paris Saint-Germain. El delantero galo se mostró sumamente autocrítico con el desempeño mostrado por el equipo en su reciente visita. Sus palabras resonaron con fuerza dentro del entorno del club parisino tras el resultado negativo.

Dembélé en partido | AP

¿Qué dijo Dembélé tras derrota del PSG?

El futbolista destacó la diferencia de mentalidad respecto al año pasado durante sus declaraciones postpartido. “La temporada pasada pusimos al club, al escudo, al Paris Saint-Germain por delante de nosotros mismos”, afirmó el atacante francés con firmeza. Para el extremo, esa mística colectiva es el elemento que falta en el vestuario actual.

El análisis del jugador comenzó con la falta de concentración mostrada desde el pitazo inicial del árbitro. Dembélé reconoció sin rodeos que el grupo necesita reencontrar su mejor versión táctica y emocional pronto. “Necesitamos volver a encontrar eso, especialmente en este tipo de partidos. Tuvimos un comienzo muy pobre”, sentenció el exjugador del Barcelona.

La intensidad fue otro de los puntos clave que el seleccionado francés tocó ante la prensa internacional. El jugador hizo un llamado directo a sus compañeros para elevar el nivel de compromiso en el futbol de élite. “Tenemos que mostrar más deseo, sobre todo debemos jugar para el Paris Saint-Germain para poder ganar partidos”, explicó.

Dembélé en acción | AP

El mensaje del atacante subrayó la necesidad de priorizar los objetivos de la institución sobre los logros personales. Según su visión, el éxito del proyecto deportivo depende exclusivamente de la unión de todos los integrantes. Sus declaraciones buscan sacudir a un plantel que parece haber perdido la brújula en las últimas semanas.

Dembélé advirtió de forma contundente sobre los riesgos de mantener una actitud individualista dentro del terreno de juego. El atacante sabe que las aspiraciones del club en las diversas competencias están en juego actualmente. “Si cada uno juega para sí mismo en el campo, no va a funcionar”, comentó con mucha preocupación.

Dembélé pide unión en el PSG

La estrella del equipo parisino fue claro al señalar que los trofeos no llegarán si el vestuario permanece dividido. “No vamos a ganar los títulos que queremos”, añadió como una advertencia final para todo el grupo de trabajo. El tropiezo ante el Stade Rennais encendió alarmas que el francés decidió exponer públicamente.

Estas declaraciones marcan un punto de inflexión en la gestión del vestuario durante la presente temporada liguera. El PSG deberá responder con resultados inmediatos para calmar las aguas tras este fuerte llamado de atención interna. La afición espera que las palabras de su figura motiven un cambio radical en el funcionamiento.

Dembélé festeja | AP
