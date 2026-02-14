Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Elvis Presley y su pasión por el deporte: del rock de la cárcel a golpes de karate

Elvis Presley, el Rey del Rock
Emiliano Arias Pacheco 19:04 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Rey del Rock siempre tuvo una afinidad por distintos deportes de contacto

Con dedicatoria. Todos conocen a Elvis Presley, símbolo de la cultura estadounidense y uno de los primeros referentes del rock and roll, por no decir el primero. Sin embargo, El Rey no estuvo solamente en los número uno de popularidad, sino que también contó con una afinidad especial por los deportes, en especial con los de contacto.

Una de las primeras grandes pasiones del Rey fue el futbol americano, pues se declaró un fan abierto de los Cleveland Browns y los Rebeldes de Ole Miss, equipo universitario de su ciudad natal. Aunque no lo practicó de manera profesional, Elvis Aaron Presley siempre cargaba con un balón de futbol americano, preparado para un tochito casual.

Lo que más me interesa es el futbol americano profesional. Conozco a todos los jugadores. Sé sus números, para quién juegan. Me han hecho preguntas sobre ello, incluso en partidos cuando no tenemos nada que hacer", dijo Elvis en una entrevista de 1962. "Y eso es algo muy importante para mí ahora mismo. Veo todos los partidos que puedo. Si puedo, consigo las películas de los propios equipos. Pero junto con el entretenimiento y la música, supongo que ese sería el mayor interés".
Elvis Presley, el Rey del Rock

El karate, otra de sus pasiones

El olor a césped y el ambiente universitario no fueron las únicas pasiones de Elvis, pues también lo fue el karate. Comenzó su entrenamiento cuando fue parte del ejército de Estados Unidos, en 1958, año en el que conoció al maestro del estilo shotokan Jürgen Seydel, el cual le enseñó uno que otro truco, para poder defenderse aún mejor cuando coqueteaba con alguna mujer con pareja.

La devoción de Elvis por dicha arte marcial lo hizo un apasionado de primera, por lo que cuando tuvo vacaciones en el servicio militar, viajó a París con el maestro Tetsugio Murakami, para perfeccionar el shotokan. Su pasión por el karate la plasmó en el escenario, con esos movimientos imposibles de igualar.

Elvis Presley entrenando karate | @MemphoNewsLady

¿Qué película de artes marciales iba a protagonizar Elvis Presley?

Todo lo que logró Elvis lo hizo un rey, un ser bendito, tanto por su manera de convertirse en un referente en la música, como el símbolo cultural que se volvió. Estuvo cerca de protagonizar una película en la que interpretaría a un agente de la CIA experto en artes marciales, pero el filme "Billy Easter" nunca llegó.

La carrera musical y deportiva de Elvis terminó de manera abrupta el 16 de agosto de 1977, con tan solo 42 años. El legado del Rey será por siempre eterno, ya que vivirá por siempre en la mente de todas esas personas que crecieron escuchando, y también de aquellos que lo transmitieron a los más chicos.

Elvis Presley, el Rey del Rock
Últimos videos
Lo Último
20:26 Diego “N” es vinculado a proceso por ataque con arma blanca contra estudiante en secundaria de Tláhuac
20:24 ‘Todos hablan de futbol’: Benjamín Gil ‘arremete’ contra afición y pide reflectores al Tri del Clásico Mundial de Beisbol
19:57 Juárez realizará homenaje a Diego 'Puma' Chávez, a dos años de su fallecimiento
19:57 Mundo del futbol se rinde ante Rafa Márquez en su cumpleaños
19:40 ¡A lo Super Bowl! Chivas vs América tendrá espectacular show de medio tiempo
19:30 "Eres un estúp/#o": Javier Alarcón réplica polémica con Ricardo Peláez en vivo
19:28 ¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 14 de febrero en CDMX y Edomex?
19:17 Obed Vargas entra en la lista del Atlético para la Champions League
19:11 LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad?
19:04 Elvis Presley y su pasión por el deporte: del rock de la cárcel a golpes de karate
Tendencia
1
Otros Deportes Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación
2
Futbol América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
3
Futbol Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
4
Futbol América sufre dos bajas importantes previo al Clásico Nacional ante Chivas
5
Futbol Betis presume a Álvaro Fidalgo con jersey verde en honor a México
6
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
Te recomendamos
Diego “N” es vinculado a proceso por ataque con arma blanca contra estudiante en secundaria de Tláhuac
Contra
13/02/2026
Diego “N” es vinculado a proceso por ataque con arma blanca contra estudiante en secundaria de Tláhuac
‘Todos hablan de futbol’: Benjamín Gil ‘arremete’ contra afición y pide reflectores al Tri del Clásico Mundial de Beisbol
Beisbol
13/02/2026
‘Todos hablan de futbol’: Benjamín Gil ‘arremete’ contra afición y pide reflectores al Tri del Clásico Mundial de Beisbol
Juárez realizará homenaje a Diego 'Puma' Chávez, a dos años de su fallecimiento
Futbol
13/02/2026
Juárez realizará homenaje a Diego 'Puma' Chávez, a dos años de su fallecimiento
Mundo del futbol se rinde ante Rafa Márquez en su cumpleaños
Futbol
13/02/2026
Mundo del futbol se rinde ante Rafa Márquez en su cumpleaños
¡A lo Super Bowl! Chivas vs América tendrá espectacular show de medio tiempo
Futbol
13/02/2026
¡A lo Super Bowl! Chivas vs América tendrá espectacular show de medio tiempo
"Eres un estúp/#o": Javier Alarcón réplica polémica con Ricardo Peláez en vivo
Empelotados
13/02/2026
"Eres un estúp/#o": Javier Alarcón réplica polémica con Ricardo Peláez en vivo