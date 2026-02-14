Elvis Presley y su pasión por el deporte: del rock de la cárcel a golpes de karate

Con dedicatoria. Todos conocen a Elvis Presley, símbolo de la cultura estadounidense y uno de los primeros referentes del rock and roll, por no decir el primero. Sin embargo, El Rey no estuvo solamente en los número uno de popularidad, sino que también contó con una afinidad especial por los deportes, en especial con los de contacto.

Una de las primeras grandes pasiones del Rey fue el futbol americano, pues se declaró un fan abierto de los Cleveland Browns y los Rebeldes de Ole Miss, equipo universitario de su ciudad natal. Aunque no lo practicó de manera profesional, Elvis Aaron Presley siempre cargaba con un balón de futbol americano, preparado para un tochito casual.

Lo que más me interesa es el futbol americano profesional. Conozco a todos los jugadores. Sé sus números, para quién juegan. Me han hecho preguntas sobre ello, incluso en partidos cuando no tenemos nada que hacer", dijo Elvis en una entrevista de 1962. "Y eso es algo muy importante para mí ahora mismo. Veo todos los partidos que puedo. Si puedo, consigo las películas de los propios equipos. Pero junto con el entretenimiento y la música, supongo que ese sería el mayor interés".

Elvis Presley, el Rey del Rock

El karate, otra de sus pasiones

El olor a césped y el ambiente universitario no fueron las únicas pasiones de Elvis, pues también lo fue el karate. Comenzó su entrenamiento cuando fue parte del ejército de Estados Unidos, en 1958, año en el que conoció al maestro del estilo shotokan Jürgen Seydel, el cual le enseñó uno que otro truco, para poder defenderse aún mejor cuando coqueteaba con alguna mujer con pareja.

La devoción de Elvis por dicha arte marcial lo hizo un apasionado de primera, por lo que cuando tuvo vacaciones en el servicio militar, viajó a París con el maestro Tetsugio Murakami, para perfeccionar el shotokan. Su pasión por el karate la plasmó en el escenario, con esos movimientos imposibles de igualar.

Elvis Presley entrenando karate | @MemphoNewsLady

¿Qué película de artes marciales iba a protagonizar Elvis Presley?

Todo lo que logró Elvis lo hizo un rey, un ser bendito, tanto por su manera de convertirse en un referente en la música, como el símbolo cultural que se volvió. Estuvo cerca de protagonizar una película en la que interpretaría a un agente de la CIA experto en artes marciales, pero el filme "Billy Easter" nunca llegó.

La carrera musical y deportiva de Elvis terminó de manera abrupta el 16 de agosto de 1977, con tan solo 42 años. El legado del Rey será por siempre eterno, ya que vivirá por siempre en la mente de todas esas personas que crecieron escuchando, y también de aquellos que lo transmitieron a los más chicos.