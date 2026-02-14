Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad?

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:11 - 13 febrero 2026
El conjunto blanco buscará sacar tres puntos de oro para poder alcanzar al Barcelona

El Real Madrid se enfrentará a la Real Sociedad este sábado 14 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en un emocionante encuentro correspondiente a LaLiga. El partido se disputará en el Estadio Bernabéu, donde los aficionados madridistas esperan ver a su equipo continuar con su buena racha. El colegiado designado para dirigir este encuentro es Francisco Jose Hernandez, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante duelo.

El Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición en LaLiga con 57 puntos tras 23 jornadas disputadas, mostrando un gran rendimiento ofensivo con 49 goles a favor y solo 18 en contra. Por su parte, la Real Sociedad se encuentra en el octavo puesto con 31 puntos en el mismo número de partidos, habiendo anotado 33 goles y recibido 31. La diferencia de 26 puntos entre ambos equipos refleja la superioridad del conjunto blanco en la presente temporada, aunque los donostiarras llegan en un buen momento de forma. Una victoria permitiría al Madrid mantener la presión en la lucha por el título, mientras que los txuri-urdin buscarán acercarse a los puestos europeos.

Real Madrid temporada 2025-26 | AP

El Real Madrid llega a este encuentro tras conseguir cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los blancos vencieron al Valencia (0:2) el 08.02.2026 y al Rayo Vallecano (2:1) el 01.02.2026 en LaLiga, aunque sufrieron un tropiezo ante el Benfica (4:2) el 28.01.2026 en Champions League. Anteriormente, se impusieron al Villarreal (0:2) el 24.01.2026 en liga y golearon al Mónaco (6:1) el 20.01.2026 en competición europea. Por su parte, la Real Sociedad atraviesa un excelente momento con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los donostiarras eliminaron al Athletic Bilbao (0:1) el 11.02.2026 en Copa del Rey, vencieron al Elche (3:1) el 07.02.2026 en LaLiga y al Deportivo Alavés (2:3) el 04.02.2026 en Copa. Previamente empataron con el Athletic (1:1) el 01.02.2026 y derrotaron al Celta de Vigo (3:1) el 25.01.2026, ambos en competición liguera.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Real Madrid ha dominado claramente con cuatro victorias y un empate. El encuentro más reciente se disputó el 13.09.2025 en LaLiga, con victoria madridista por 1-2 en San Sebastián. Anteriormente, los blancos se impusieron por 2-0 el 24.05.2025 también en competición liguera. El único partido que no se saldó con victoria madridista fue un emocionante empate a cuatro goles en la Copa del Rey el 01.04.2025, aunque en la eliminatoria previa de la misma competición, el Madrid había vencido por 0-1 el 26.02.2025. El dominio blanco se completa con otra victoria por 0-2 en LaLiga el 14.09.2024, demostrando su superioridad en los duelos directos.

Jugadores de Real Sociedad en celebración luego de la victoria contra Barcelona en LaLiga | AP
Real Sociedad en celebración luego de la victoria contra Barcelona en LaLiga | AP

Kylian Mbappé se ha convertido en la referencia ofensiva del Real Madrid esta temporada. El delantero francés, que luce el dorsal número 10, ha demostrado su capacidad goleadora y su velocidad en los contraataques, siendo determinante en los últimos encuentros del equipo blanco. Su asociación con Vinicius Junior está generando numerosas ocasiones de gol, y su presencia en el campo obliga a los rivales a replegar sus líneas defensivas. Por parte de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes representa una de las principales amenazas ofensivas. El portugués, aunque figura como duda para este encuentro, ha mostrado destellos de calidad en sus últimas apariciones con el conjunto txuri-urdin. Su capacidad para desbordar en el uno contra uno y su visión de juego lo convierten en un jugador a vigilar por la defensa madridista si finalmente está disponible para el partido.

Enojo de Kylian Mbappé tras el gol anulado | AP
