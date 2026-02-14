¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga

El Borussia Dortmund ha extendido su racha invicta en la Bundesliga a 15 partidos, con un balance de 11 victorias y cuatro empates. Abriendo la Jornada 22 con la oportunidad de reducir la ventaja del Bayern de Múnich a solo tres puntos, el Dortmund no perdió el tiempo ante su ruidosa afición en casa.

Cuatro goles sin respuesta para Dortmund en casa | AP

¿Cómo se dio la victoria del Dortmund?

Un preciso centro de Ryerson desde un tiro libre al borde del área rompió la defensa del Mainz en el minuto 10, permitiendo a Serhou Guirassy cabecear el balón al fondo de la red, el décimo gol de ventaja del Dortmund en la liga proveniente de una jugada a balón parado.

Solo cinco minutos después, el equipo de Niko Kovač duplicó su ventaja cuando Ryerson volvió a centrar el balón desde una posición similar, esta vez encontrando a Maximilian Beier, quien de cabeza, desde un ángulo cerrado en el segundo palo, envió el balón al fondo de la red.

El Mainz tuvo oportunidades de recortar distancias, pero Silas no logró acertar con un disparo con el interior del pie, aunque es posible que estuviera en fuera de juego previamente, justo antes de que Silvan Widmer enviara el balón entre las piernas de Gregor Kobel desde una clara posición de fuera de lugar.

Guirassy sigue siendo de los goleadores del equipo amarillo | AP

Esos fallos resultaron costosos antes del descanso, ya que Guirassy anotó su segundo gol del partido, el tercero del encuentro y el undécimo de la temporada, tras cabecear a quemarropa un córner ejecutado por Ryerson.

Tras el regreso de los vestuarios, el Borussia Dortmund asedió la portería del Mainz con disparos, obligando a Daniel Batz a realizar varias paradas. Primero tras un intento con el interior del pie de Felix Nmecha, luego después de un potente disparo de Maximilian Beier y un tiro raso de Julian Brandt. Tras una hora de juego, Serhou Guirassy estuvo a punto de lograr un hat-trick, pero su cabezazo se fue rozando el poste tras otro peligroso córner.

Mainz no pudo meterse al partido con goles | AP

Sin embargo, a seis minutos del final, el Dortmund consiguió merecidamente su cuarto y último gol, gracias a un autogol de Dominik Kohr tras otro centro de Ryerson. Como resultado, el Dortmund sigue siendo el único equipo de la Bundesliga invicto en casa (nueve victorias, dos empates) y ha encajado solo ocho goles y mantenido su portería a cero en siete ocasiones, en ambos casos el mejor registro de la liga. Más importante aún, este triunfo mantiene la presión sobre el Bayern de Múnich, que tiene tres puntos de ventaja y un partido menos.

En cuanto al Mainz, esta es solo su segunda derrota en los últimos seis partidos de liga (cuatro victorias), lo que no es una catástrofe, pero aún podrían encontrarse en peligro, ya que actualmente tienen solo dos puntos más que la zona de promoción/descenso, antes de la continuación de la jornada del fin de semana.