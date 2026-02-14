¿Habrá ley del ex? Jugadores del León con pasado en Rayados

Monterrey recibirá a León en duelo correspondiente a la jornada seis del Clausura 2026, en la cancha del “Gigante de Acero”, en un partido que tendrá tintes especiales por el reencuentro de varios futbolistas esmeraldas con su antiguo equipo. El Estadio BBVA será el escenario donde viejos conocidos regresen a una que fue su casa durante distintas etapas de su carrera.

¿Qué jugadores del León jugaron en Rayados?

Entre los nombres que más llaman la atención está el de Rogelio Funes Mori, quien volverá a Monterrey ahora defendiendo la camiseta de León. El delantero argentino naturalizado mexicano es el máximo goleador en la historia de Rayados, con 160 anotaciones, una cifra que lo convirtió en referente y figura histórica del club albiazul. Su presencia sin duda generará emociones encontradas entre la afición.

Funes Mori festeja un gol con Rayados | MEXSPORT

Otro caso es el de Sebastián Vegas, quien recientemente regresó al futbol mexicano tras su paso por Colo-Colo. Antes de integrarse a León, el defensor reportó con Rayados debido al préstamo que aún lo vinculaba contractualmente con la institución regiomontana, lo que hizo todavía más particular su salida rumbo al conjunto esmeralda.

También destaca el regreso de Jordi Cortizo, un futbolista que en su momento se ganó el cariño de la afición rayada gracias a su entrega y desequilibrio en el terreno de juego. Durante su etapa con Monterrey disputó 100 partidos oficiales, dejando actuaciones importantes que hoy lo colocan como un rival conocido por la tribuna del BBVA.

Jordi Cortizo en juego de Rayados | MEXSPORT

Por su parte, José Alvarado representa un caso especial al tratarse de un canterano rayado. El mediocampista logró disputar 81 partidos con el primer equipo de Monterrey, consolidándose como una opción recurrente en distintas etapas antes de continuar su carrera lejos del club que lo formó.

Así, el choque entre Rayados y León no solo pondrá en juego tres puntos valiosos en la jornada seis, sino también una serie de reencuentros cargados de historia, recuerdos y cuentas pendientes en el Estadio BBVA, donde varios ex albiazules intentarán ahora hacerle daño al equipo que alguna vez defendieron.