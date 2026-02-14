¡A lo Super Bowl! Chivas vs América tendrá espectacular show de medio tiempo

El Clásico Nacional paralizará al país este fin de semana con el enfrentamiento entre las dos aficiones más numerosas. Sin embargo, la directiva de Chivas planea elevar la experiencia de los asistentes con un ingrediente adicional. El club anunció un show musical para el intermedio del encuentro ante el América.

¿Quién estará en el medio tiempo del Clásico Nacional?

Las redes sociales del equipo tapatío confirmaron que la agrupación sinaloense La Adictiva será la encargada de la presentación. La banda interpretará sus éxitos más reconocidos sobre el césped del Estadio Akron durante el descanso reglamentario. Esta iniciativa busca mantener la euforia de los seguidores rojiblancos mientras los jugadores recuperan energías.

Chivas vs América en amistoso l X:Chivas

La elección de este conjunto musical responde a la estrecha relación que existe entre sus integrantes y la institución. Varios músicos de la banda han manifestado públicamente su simpatía por los colores del Rebaño Sagrado anteriormente. Además, el grupo ya colaboró con el club en presentaciones exclusivas para plataformas de streaming digitales.

El video promocional también destaca diversas áreas de recreación preparadas para el público antes del pitazo inicial del juego. Las autoridades del inmueble esperan un lleno total para disfrutar de uno de los partidos más esperados del futbol mexicano. La combinación de deporte y música regional promete una atmósfera vibrante en la capital jalisciense.

Así será el show de La Adictiva

Debido a que el reglamento establece una pausa de solo 15 minutos, el repertorio musical será breve pero intenso. Se espera que suenen temas emblemáticos como “Después de ti, ¿quién?” y “Hombre Libre” para deleite de los presentes. La logística para montar y retirar el escenario deberá ser sumamente precisa y rápida.

Este tipo de activaciones son poco frecuentes en la liga local, pero Chivas intenta innovar en la experiencia del usuario. La directiva busca que el espectáculo sea recordado no solo por lo que suceda dentro de la cancha. El factor entretenimiento se vuelve clave para atraer a nuevas audiencias al estadio de Zapopan.

Armando 'Hormiga' González en el Clásico Nacional | IMAGO7

América llega a este compromiso con la intención de arruinar la fiesta organizada por su acérrimo rival deportivo. Por su parte, el Guadalajara intentará que la música de banda sea el preámbulo de una victoria necesaria. El ambiente previo al choque ya genera una expectativa alta entre los especialistas y la prensa.

La Adictiva cuenta con una base de seguidores sólida que seguramente disfrutará de esta aparición especial en un marco inmejorable. El Clásico Nacional no solo se jugará con el balón, sino también con el sentimiento de la música popular. Todo está listo para que el Estadio Akron viva una jornada llena de pasión.