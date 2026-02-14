Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Obed Vargas entra en la lista del Atlético para la Champions League

Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti
Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti
David Torrijos Alcántara 19:17 - 13 febrero 2026
El mediocampista mexicano recibió el respaldo de Diego Simeone para encarar la fase definitiva del torneo continental

Obed Vargas vive días de ensueño en el futbol de Europa bajo las órdenes del estratega argentino. El joven de 20 años obtuvo su registro oficial con el Atlético de Madrid para encarar la Champions League. Esta decisión confirma la enorme confianza que el cuerpo técnico depositó en el talento del volante azteca.

El canterano del Seattle Sounders ya experimentó sus primeros roces en el balompié español durante la Copa del Rey. Vargas debutó hace apenas unos días en un duelo de alta intensidad frente al Real Betis. En aquel compromiso, el conjunto colchonero logró imponerse por goleada para avanzar en el certamen copero nacional.

Obed Vargas en su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid | @Atleti

La actividad para el mediocampista continuó en LaLiga, donde nuevamente se midió ante la escuadra de Heliópolis. En dicho encuentro, el mexicano Álvaro Fidalgo fue el encargado de comandar la victoria bética sobre los madrileños. A pesar del resultado adverso, el juvenil sumó minutos valiosos para su proceso de adaptación rápida.

¿Obed Vargas jugará Champions League?

Simeone incluyó formalmente al futbolista en la lista de buena fe para la siguiente ronda del campeonato europeo. El club rojiblanco deberá disputar los "Play-Offs" contra el Club Brujas de Bélgica en una serie definitiva. Esta instancia representa el escenario ideal para que el mediocampista muestre su capacidad ante el mundo.

El primer choque de esta eliminatoria de ida y vuelta ocurrirá en territorio belga la próxima semana. Los aficionados esperan ver el debut de Vargas el miércoles 18 de febrero en el Estadio Jan Breydel. Sería un paso gigante para la carrera del jugador que apenas dejó Estados Unidos recientemente.

Obed Vargas ya firmó con Atlético de Madrid | X: @Atleti
Obed Vargas ya firmó con Atlético de Madrid | X: @Atleti

La serie concluirá en la capital española el día 24 del mismo mes con el apoyo de la afición local. El Estadio Riyadh Air Metropolitano albergará el duelo de vuelta donde se definirá al equipo clasificado. Obed Vargas busca consolidarse como una pieza de recambio importante para el esquema táctico del entrenador bonaerense.

Expectativas en Vargas

El arribo del mexicano al equipo colchonero generó muchas expectativas entre los seguidores de la selección nacional. Su presencia en la convocatoria de la máxima competición de clubes refuerza la idea de un crecimiento acelerado. El cuerpo técnico valora la disciplina y la visión de juego que el chico aporta.

Atlético de Madrid intentará superar esta aduana europea con un plantel que mezcla experiencia y juventud renovada. La inclusión de Vargas es una apuesta clara por el futuro inmediato del mediocampo madrileño en torneos internacionales. El reto ante el Brujas será la primera gran prueba de fuego para el juvenil.

Obed Vargas, nuevo jugador del Atlético de Madrid | MEXSPORT
