Otros Deportes

Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación

Carrillo tuvo una gran actuación en la final del patinaje artístico | AP
Marcos Olvera García 13:52 - 13 febrero 2026
Este viernes, en Milán, Donovan Carrillo vivió su primera participación en una final olímpica; este fue su resultado

El patinador mexicano, Donovan Carrillo, participó en la final del patinaje artístico sobre el hielo de Milán-Cortina, donde el azteca hizo su mejor actuación en unos Juegos Olímpicos.

Donovan Carrillo fue el segundo en salir al hielo de Milán, eso debido a su lugar durante la rutina rápida, el mexicano salió con un mix de Elvis Presley.

Durante su participación, el mexicano logró una calificación que, por ese momento, lo colocó como líder de la competición, aunque con el correr de los participantes, el mexicano comenzó a bajar lugares.

Donovan Carrillo logró su mejor calificación en su historia de competencia, además de dar la mejor de sus actuaciones de toda la temporada, la cual está terminando con los Juegos Olímpicos de Invierno.

El patinador mexicano agradeció al público, a los mexicanos, a sus padres y a sus entrenadores después de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

La competencia todavía continúa y se espera que se den a conocer a los medallistas en la final del Patinaje Artístico varonil.

