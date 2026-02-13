Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación

El patinador mexicano, Donovan Carrillo, participó en la final del patinaje artístico sobre el hielo de Milán-Cortina, donde el azteca hizo su mejor actuación en unos Juegos Olímpicos.

Donovan Carrillo fue el segundo en salir al hielo de Milán, eso debido a su lugar durante la rutina rápida, el mexicano salió con un mix de Elvis Presley.

Carrillo tuvo una gran actuación en la final del patinaje artístico | AP

Durante su participación, el mexicano logró una calificación que, por ese momento, lo colocó como líder de la competición, aunque con el correr de los participantes, el mexicano comenzó a bajar lugares.

Donovan Carrillo logró su mejor calificación en su historia de competencia, además de dar la mejor de sus actuaciones de toda la temporada, la cual está terminando con los Juegos Olímpicos de Invierno.

¡E X T R A O R D I N A R I O!🇲🇽⛸️@DonovanDCarr, con "My Way" de Elvis Presley, conquista la Milano Ice Skating Arena de Milano Cortina 2026 para ponerse primero de forma momentánea con 219.06 puntos... ¡ORGULLO NACIONAL!👏🤩 pic.twitter.com/DX1cPF04Yn — Claro Sports (@ClaroSports) February 13, 2026

El patinador mexicano agradeció al público, a los mexicanos, a sus padres y a sus entrenadores después de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.