Contra

VIDEO: Padre de familia amenaza a maestro que intentó separar pelea de alumnas frente a secundaria en CDMX

Padre enfrenta y amenaza a maestro que intentaba detener pelea de alumnas afuera de secundaria en CDMX. / X: @c4jimenez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:30 - 13 febrero 2026
Un conflicto escolar escaló fuera de control en Venustiano Carranza cuando un padre de familia confrontó a un profesor que intentaba detener una riña entre estudiantes.

Un profesor de la Ciudad de México vivió un momento de tensión cuando un padre de familia lo amenazó por intentar separar una pelea entre dos alumnas frente a una secundaria. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Secundaria 277, en la alcaldía Venustiano Carranza, y fueron difundidos por el periodista Carlos Jiménez, provocando preocupación por la seguridad y el respeto hacia el personal educativo.

Secundaria 277 ubicada en Venustiano Carranza y pelea donde padre amenaza a profesor./ escuelasmex.com

¿Qué ocurrió afuera de la Secundaria 277?

Según testimonios recopilados, dos estudiantes se involucraron en una pelea a golpes frente al plantel educativo. Al percatarse de la confrontación, un maestro de educación física se acercó con la intención de detener el enfrentamiento y evitar que escalara.

Estudiantes se involucraron en una pelea a golpes frente a secundaria de CDMX. / @c4jimenez

Sin embargo, el padre de una de las menores se acercó al docente y lo amenazó, exigiéndole que no interviniera en la situación, lo que generó un momento de tensión en plena vía pública.

Momento en el que el padre de familia confronta al profesor educativo. / @c4jimenez

¿Hubo intervención de autoridades tras el incidente?

De acuerdo con los testimonios, tras la llegada del padre, las personas involucradas se retiraron del lugar sin que se reportara una intervención inmediata de autoridades escolares o de seguridad.

Hasta el momento no se ha informado públicamente si se presentó alguna denuncia formal o si habrá consecuencias legales para el adulto que amenazó al maestro.

El episodio ha generado indignación entre madres, padres de familia y miembros de la comunidad escolar, quienes expresaron preocupación por la violencia registrada entre estudiantes y el acto intimidatorio contra un docente.

