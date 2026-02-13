Tragedia en Brasil: político atenta contra sus hijos y se quita la vida tras infidelidad de su esposa

Una historia escalofriante, sacada como de una película o serie de suspenso, tiene en conmoción a Brasil. Thales Machado, secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, en el estado brasileño de Goiás, disparó contra sus dos hijos, matando a uno de ellos y posteriormente quitándose la vida. Esto ocurrió después de descubrir que su esposa le había sido infiel.

La triste historia de Thales Machado y su familia ha conmocionado a Brasil/X: @NMysite23093

Descubrió una supuesta infidelidad y publicó un video

Medios brasileños reportan que Machado, de 40 años, contrató a un detective privado para investigar a su esposa, Sarah Araujo. Según la información difundida, durante un viaje reciente a São Paulo, la mujer se encontró con un hombre en un restaurante, con quien aparentemente mantenía una relación.

El momento quedó grabado en video, donde se observa que ambos se dan un beso en la boca. El propio político publicó el clip en sus redes sociales junto con una carta de despedida.

Sarah, desafortunadamente, esto no era lo que quería, solo quería la verdad y el respeto que, lamentablemente, no me diste y te fuiste con la persona más descalificada y malandra que existe en nuestra ciudad”, se lee en la carta del funcionario, quien era yerno de Dione Araújo, actual alcalde de Itumbiara.

Thales Machado (40), secretario de Gobierno, contrató detective que grabó a su esposa en infidelidad. Enfurecido, mató a tiros a sus hijos Miguel (12) y Benício (8), quienes murieron en hospital. Luego se suicidó. Yerno del prefeito.



El ataque contra sus hijos

Durante la madrugada del jueves, Thales Machado —aparentemente afectado por el descubrimiento— tomó la decisión de disparar con un arma de fuego a sus dos hijos, de 8 y 12 años, respectivamente.

Ambos menores fueron trasladados al Hospital Municipal Modesto de Carvalho. El hijo mayor murió horas más tarde, mientras que el menor se reporta en estado grave y trasciende que podría presentar muerte cerebral.

Posteriormente, Machado se quitó la vida.

Triste… Partimos yo y mis niños, que ahora son ángeles que, infelizmente, vinieron conmigo. Pido perdón a Dios, a Jesucristo, a Nuestra Señora de Aparecida y Santa Rita de Casia, rogad por nosotros. SI hay un poquito de compasión, por favor, perdónenme. Lo hice con el corazón roto, no sabía qué más hacer”, se lee en la carta del funcionario brasileño.

Sarah Araujo tuvo que abandonar el funeral de su hijo por los insultos que estaba recibiendo/X: @yonleiby

Investigación en curso