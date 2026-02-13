Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Tragedia en Brasil: político atenta contra sus hijos y se quita la vida tras infidelidad de su esposa

Thales Machado decidió atentar contra sus hijos y quitarse la vida tras infidelidad de su esposa/X: @coringapolitico
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 14:03 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Uno de los menores de edad murió en el hospital, mientras que el segundo es reportado grave

Una historia escalofriante, sacada como de una película o serie de suspenso, tiene en conmoción a Brasil. Thales Machado, secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, en el estado brasileño de Goiás, disparó contra sus dos hijos, matando a uno de ellos y posteriormente quitándose la vida. Esto ocurrió después de descubrir que su esposa le había sido infiel.

La triste historia de Thales Machado y su familia ha conmocionado a Brasil/X: @NMysite23093

Descubrió una supuesta infidelidad y publicó un video

Medios brasileños reportan que Machado, de 40 años, contrató a un detective privado para investigar a su esposa, Sarah Araujo. Según la información difundida, durante un viaje reciente a São Paulo, la mujer se encontró con un hombre en un restaurante, con quien aparentemente mantenía una relación.


El momento quedó grabado en video, donde se observa que ambos se dan un beso en la boca. El propio político publicó el clip en sus redes sociales junto con una carta de despedida.

Sarah, desafortunadamente, esto no era lo que quería, solo quería la verdad y el respeto que, lamentablemente, no me diste y te fuiste con la persona más descalificada y malandra que existe en nuestra ciudad”, se lee en la carta del funcionario, quien era yerno de Dione Araújo, actual alcalde de Itumbiara.

El ataque contra sus hijos

Durante la madrugada del jueves, Thales Machado —aparentemente afectado por el descubrimiento— tomó la decisión de disparar con un arma de fuego a sus dos hijos, de 8 y 12 años, respectivamente.


Ambos menores fueron trasladados al Hospital Municipal Modesto de Carvalho. El hijo mayor murió horas más tarde, mientras que el menor se reporta en estado grave y trasciende que podría presentar muerte cerebral.


Posteriormente, Machado se quitó la vida.

Triste… Partimos yo y mis niños, que ahora son ángeles que, infelizmente, vinieron conmigo. Pido perdón a Dios, a Jesucristo, a Nuestra Señora de Aparecida y Santa Rita de Casia, rogad por nosotros. SI hay un poquito de compasión, por favor, perdónenme. Lo hice con el corazón roto, no sabía qué más hacer”, se lee en la carta del funcionario brasileño.
Sarah Araujo tuvo que abandonar el funeral de su hijo por los insultos que estaba recibiendo/X: @yonleiby

Investigación en curso

Las investigaciones de la policía de Brasil continúan y, hasta el momento, se descarta la participación de una tercera persona en el ataque contra Machado y sus hijos.


Respecto a Sarah Araujo, medios brasileños reportan que asistió al funeral de su hijo mayor; sin embargo, tuvo que retirarse antes de tiempo, resguardada por un equipo de seguridad ante los insultos y amenazas que estaba recibiendo.


Algunas personas la señalan de tener responsabilidad indirecta por lo ocurrido, tras revelarse la presunta infidelidad.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mundo
Últimos videos
Lo Último
16:08 Fernando Quirarte se rinde en elogios para ‘Hormiga’ González y Brian Rodríguez
16:06 Desaparición de Eloy Rosales: qué se sabe del menor visto por última vez tras buscar empleo vía TikTok
15:32 Ramón Morales habla sobre Fidalgo y los naturalizados en el Tri: "Eso le falta a la Selección"
15:30 VIDEO: Padre de familia amenaza a maestro que intentó separar pelea de alumnas frente a secundaria en CDMX
15:25 Fernando Quirarte no tiene favorito para el Chivas vs América del Clausura 2026
15:06 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver FC Juarez vs Necaxa? EN VIVO
15:04 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Atlético de San Luis vs Querétaro?
14:53 Donovan Carrillo tras Final de Juegos Olímpicos: "Fue muy especial, hay Donovan para rato"
14:50 Stefon Diggs se declara inocente por caso de estrangulamiento
14:49 ¿Por qué la Cineteca Nacional se va a paro laboral? Causas y demandas de los trabajadores
Tendencia
1
Otros Deportes Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación
2
Futbol América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
3
Futbol Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
4
Futbol América sufre dos bajas importantes previo al Clásico Nacional ante Chivas
5
Futbol Betis presume a Álvaro Fidalgo con jersey verde en honor a México
6
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
Te recomendamos
Fernando Quirarte se rinde en elogios para ‘Hormiga’ González y Brian Rodríguez
Futbol
13/02/2026
Fernando Quirarte se rinde en elogios para ‘Hormiga’ González y Brian Rodríguez
Desaparición de Eloy Rosales: qué se sabe del menor visto por última vez tras buscar empleo vía TikTok
Contra
13/02/2026
Desaparición de Eloy Rosales: qué se sabe del menor visto por última vez tras buscar empleo vía TikTok
Ramón Morales habla sobre Fidalgo y los naturalizados en el Tri: "Eso le falta a la Selección"
Futbol
13/02/2026
Ramón Morales habla sobre Fidalgo y los naturalizados en el Tri: "Eso le falta a la Selección"
VIDEO: Padre de familia amenaza a maestro que intentó separar pelea de alumnas frente a secundaria en CDMX
Contra
13/02/2026
VIDEO: Padre de familia amenaza a maestro que intentó separar pelea de alumnas frente a secundaria en CDMX
Fernando Quirarte no tiene favorito para el Chivas vs América del Clausura 2026
Futbol
13/02/2026
Fernando Quirarte no tiene favorito para el Chivas vs América del Clausura 2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver FC Juarez vs Necaxa? EN VIVO
Futbol
13/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver FC Juarez vs Necaxa? EN VIVO