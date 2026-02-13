¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas

La noche de este jueves 12 de febrero se volvió tendencia el nombre del cantante Pepe Aguilar, luego de que surgieron reportes de un supuesto ataque armado en su contra cuando salía de su rancho El Soyate, en la sierra de Villanueva —a unos 70 kilómetros al suroeste de la ciudad de Zacatecas—, en el que presuntamente sus elementos de seguridad lograron repeler la agresión y ponerlo a salvo.

El nombre de Pepe Aguilar se volvió tendencia luego de que se reportó un supuesto atentado en su contra/IG: @pepeaguilar_oficial

Reporte inicial: supuesto atentado en carretera federal 54

El reporte difundido por un medio de circulación nacional señalaba que fue alrededor de las seis de la tarde cuando la camioneta en la que viajaba el papá de Ángela Aguilar y suegro de Christian Nodal fue atacada justo cuando estaba por tomar la carretera federal 54, que comunica Zacatecas y Guadalajara, con el objetivo de llegar al aeropuerto local para tomar un vuelo a la Ciudad de México.

Sicarios atacan al convoy de escoltas de Pepé Aguilar en Zacatecas, el cantante logro salir vivo



NOTA EN EL ENLACE: https://t.co/1mOSTPjKU4 pic.twitter.com/xSuwETtpIP — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) February 13, 2026

Supuestamente, la docena de agentes de la Policía Estatal Preventiva, encargados de la seguridad de Pepe Aguilar, habrían repelido la agresión, que incluyó disparos con rifles de grueso calibre y una granada, al mismo tiempo que pidieron apoyo de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ), de más elementos de la Policía Estatal Preventiva, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública, que apoyó con un helicóptero artillado Black Hawk.

Gracias a la rápida acción de los elementos de seguridad, según el mismo reporte, los escoltas de Pepe Aguilar habrían logrado regresar al rancho El Soyate para poner a salvo al cantante.

Gobierno de Zacatecas desmiente ataque directo contra Pepe Aguilar

Después de que circularan incluso imágenes del supuesto atentado —en las que se observa una camioneta incendiada en la carretera—, el Gobierno de Zacatecas, a través del secretario general Rodrigo Reyes Mugüerza, desmintió que haya habido un intento de asesinato contra el cantante, aunque reconoció un ataque contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata y confirmó que la familia del artista sí estaba cerca del lugar.

Como se informó oportunamente, la agresión fue dirigida contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona. Si bien los hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no se trató de un ataque en su contra. Asimismo, el cantante no se encontraba en el lugar.

La situación fue controlada de manera inmediata por las corporaciones de seguridad. El día de mañana, la Vocería de la Mesa de Construcción de Paz brindará información puntual y detallada para evitar especulaciones y garantizar certeza a la ciudadanía.

Por estos hechos, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, se han detenido a cuatro personas, sin que aún se revele el móvil de los hechos o si pertenecen a alguna organización del crimen organizado.

Pepe Aguilar aclaró que él y su familia están sanos y salvos/IG: @pepeaguilar_oficial

Pepe Aguilar aclara que está en la Ciudad de México

Por su parte, Pepe Aguilar emitió un comunicado en el que aclaró que él se encuentra bien, al igual que su familia, además de que actualmente está en la Ciudad de México y no en Zacatecas.

Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien. En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo.