Futbol

Serie A:¿Cuándo y dónde ver el Pisa vs AC Milan? EN VIVO

Jornada 26 de la Serie A
Aldo Martínez 22:56 - 12 febrero 2026
El cuadro Nerazzurri busca salir de la zona roja cuando reciban a los Rossoneri

La Jornada 26 de la Serie A promete emociones intensas con el duelo entre Pisa y AC Milan, un partido clave tanto en la parte alta como en la baja de la clasificación. El conjunto nerazzurri necesita sumar de manera urgente para abandonar la zona roja, mientras que los rossoneri buscan mantenerse firmes en la pelea por el título.

AC Milan l AP

El AC Milan llega a este compromiso como segundo lugar de la tabla general con 50 puntos, consolidado como uno de los equipos más sólidos del campeonato. El cuadro dirigido por Massimiliano Allegri atraviesa un buen momento, luego de sumar tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, resultados que lo mantienen en la lucha directa por el liderato de la Serie A.

Del otro lado, el Pisa encara el compromiso con la presión al máximo. Ubicado en la posición 19 de la clasificación, el equipo toscano apenas suma 15 unidades y necesita reaccionar de inmediato si quiere evitar el descenso. El conjunto dirigido por Alberto Gilardino no atraviesa su mejor momento, con una racha reciente de tres empates y dos derrotas que lo mantiene en zona de riesgo.

Pisa vs Verona I AP

Pisa busca oxígeno ante un gigante

Para el Pisa, este partido representa más que tres puntos: es una oportunidad de dar un golpe de autoridad ante uno de los históricos del futbol italiano. En el duelo disputado en octubre de 2025, los nerazzurri sorprendieron al empatar 2-2 ante el Milan, resultado que dejó sensaciones positivas pese a no conseguir la victoria.

AC Milan | AP

Sin embargo, la historia favorece ampliamente al conjunto rossonero. En enfrentamientos directos, el AC Milan presume 14 triunfos y cuatro empates, con apenas una derrota frente al Pisa, cifras que reflejan la diferencia histórica entre ambas instituciones. Aun así, el contexto actual podría añadir dramatismo a un choque que luce desigual en el papel.

Con objetivos opuestos pero la misma necesidad de sumar, Pisa y AC Milan protagonizarán un duelo determinante en la recta final de la temporada. Mientras los rossoneri quieren seguir presionando en la cima, los nerazzurri se juegan buena parte de su permanencia en la élite del futbol italiano.

¿Cuándo y dónde ver el Pisa vs AC Milan?

  • FECHA: Viernes 13 de febrero

  • HORA: 13:45 (hora centro de México)

  • LUGAR: Arena Garibaldi, Pisa, Italia

  • TRANSMISION: ESPN, Disney+

Pisa en la Serie A I AP
