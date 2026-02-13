Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nicolás Larcamón asegura que Cruz Azul puede competir por el título de Liga MX y Concachampions

Nicolás Larcamón durante el partido ante Vancouver FC en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Nicolás Larcamón durante el partido ante Vancouver FC en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 00:16 - 13 febrero 2026
El director técnico de los cementeros reconoció que es un semestre atípico, pero externó su confianza en su plantel

El director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, aseguró que su equipo está en condiciones de competir al máximo nivel tanto en la Liga MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf, luego de sellar su pase a los Octavos de Final del certamen internacional.

Jugadores de Cruz Azul felicitan a Nico Ibáñez por su primer gol con Cruz Azul | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul felicitan a Nico Ibáñez por su primer gol con Cruz Azul | MEXSPORT

“Siento que estamos en condiciones de poder competir muy bien en ambos frentes, con la exigencia que eso supone, porque no deja de ser un año que es ciertamente atípico porque no es un semestre, no se reparte la misma cantidad de partidos que se reparte un año normal en un año mundialista, se comprime quizás en cuatro meses y medio, lo que generalmente es en cinco, cinco y medio”, explicó.

Larcamón reconoció que la carga de partidos será un desafío importante, pero confía plenamente en el crecimiento del plantel.

“Eso sí, indudablemente va a ponernos a prueba, pero confío mucho en lo que se viene gestando como grupo y vamos dando paso firme en ambos frentes, como creo que tenemos que hacer para ambicionar lo máximo”, sentenció.

El estratega destacó que más allá del resultado obtenido en el duelo internacional, lo que realmente le deja satisfecho es la evolución sostenida que ha mostrado el equipo en las últimas semanas.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Vancouver FC | IMAGO 7
Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Vancouver FC | IMAGO 7

“Sí, a ver, indudablemente que me deja con muy buenas sensaciones y no por el resultado y por el rendimiento de esta noche, yo siento que si hacemos un corte en los últimos seis partidos, ganamos cinco, empatamos uno, tuvimos ya de por sí rivales sumamente exigentes, sé que ahora vienen en fila tres partidos contra candidatos al título, como lo es Chivas y después Monterrey”, apuntó.

Finalmente, Larcamón enfatizó que, pese a las exigencias físicas y los constantes partidos fuera de casa, el equipo ha respondido de manera positiva. Considera que todavía existe un margen de mejora tanto en el funcionamiento colectivo como en el rendimiento individual.

Nico Ibáñez marca su primer gol con Cruz Azul I MEXSPORT

“Afrontamos el partido de Toluca, en Toluca a setenta horas de haber jugado en Canadá, seis horas y media de vuelo de donde estábamos y con lo apremiante que fue la logística esa de regreso, se afrontó el partido y si bien por pasaje fuimos superados, también cerramos el partido con muchas oportunidades hasta incluso de ganarlo”, detalló.

