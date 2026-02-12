00:58 ¿Dónde ver los Playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 en México? Canales y horarios

00:30 “La entrega nunca faltó”: Sebastián Cáceres defiende a su equipo tras abucheos de la afición

00:23 ‘Hemos dominado la liga’: Víctor Dávila aseguró que nadie del América ‘teme’ a Chivas

00:13 Partidos de hoy jueves 12 de febrero 2026

00:12 Brian Rodríguez enciende el Clásico Nacional con contundente declaración

00:00 Portada RÉCORD 12 de Febrero de 2026

23:44 Houston Astros: ¿Por qué no prestaron a sus jugadores para el WBC?

23:39 “La frustración es de todos”: Jardine reconoce la frustración en América tras el empate ante Olimpia

23:25 Aficionado de Xelajú denuncia racismo en el Estadio BBVA