Futbol

“La entrega nunca faltó”: Sebastián Cáceres defiende a su equipo tras abucheos de la afición

Cáceres respondió a los abucheos de la afición | MEXSPORT
Cáceres respondió a los abucheos de la afición | MEXSPORT
Daniel Estrada Navarrete 00:30 - 12 febrero 2026
El defensor de América considera que los abucheos del los aficionados fueron injustos

Injustos los abucheos. Sebastián Cáceres, defensa de América, mencionó que los reclamos de la afición hacia el plantel tras el juego de Vuelta ante Olimpia no son justos. Incluso, el zaguero charrúa aseguró que lo más importante era clasificar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF, algo que lograron más allá del resultado en el Estadio Azulcrema.

Las Águilas se clasificaron a Octavos de Final de Concachampions tras vencer 2-1 a Olimpia en el marcador global. Sin embargo, el encuentro de Vuelta en el que fueron locales lo empataron sin goles, lo que desató la molestia de la afición azulcrema, la cual abucheó al equipo tras el silbatazo final, aún cuando ganaron la serie.

América batalló para poder eliminar a Olimpia | MEXSPORT

Cáceres habla de los abucheos

Sobre esto, Cáceres mencionó que los abucheos son injustos, pues durante los 90 minutos del partido “la entrega del equipo nunca faltó”. Aún así, el defensor charrúa mostró empatía con la gente y dijo que al hacer un gasto para asistir al estadio, pueden exigir, aunque reiteró que los jugadores buscaron la victoria en todo momento.

“Obviamente la afición tendrá sus motivos para los abucheos, pero a veces creo que es injusto porque al final la entrega del equipo nunca faltó. Intentamos ganar todo el partido porque era lo que queríamos, más allá del resultado que nos favorecía y que así se quedó, pero conseguimos el objetivo. Se entiende porque gastan dinero para venir y ver un espectáculo y si no se los dimos, una disculpa, pero lo intentamos”, dijo Cáceres.
Cáceres respondió a los abucheos de la afición | MEXSPORT

Además de abuchear al equipo en general tras finalizar el partido, los reclamos también se hicieron presentes durante el mismo. Kevin Álvarez, lateral derecho, fue el futbolista que más abucheos recibió, pues sus fallas con el balón desataron la furia de la gente en el Estadio Azulcrema.

Kevin Álvarez fue abucheado en partido vs Puebla | IMAGO7

Más allá de este resultado ‘agridulce’, Cáceres mencionó que América tiene plantel suficiente para pelear el título tanto en Liga MX como en la CONCACAF Champions Cup. Además del plantel que ya había, el zaguero destacó a lo refuerzos que llegaron para este semestre, los cuales potencian la capacidad de este plantel.

“Somos un equipo muy basto para competir en las competiciones que nos toquen. Con los refuerzos que han llegado, que son de mucha calidad, más los que estábamos, somos un equipo que se puede permitir estar rotando y que el nivel del equipo no va a bajar, entonces de ese lado estamos muy bien”, agregó Cáceres.
