Beisbol

Houston Astros: ¿Por qué no prestaron a sus jugadores para el WBC?

Aldo Martínez 23:44 - 11 febrero 2026
El equipo de Houston fue uno de los pocos equipos de la MB que no quiso prestar a sus peloteros

A solo unas semanas de que arranque el Clásico Mundial de Béisbol, los jugadores y naciones comienzan a cerrar filas para tener el roster completo de cara a la Fase de Grupos. Sin embargo, hubo un equipo que no quiso ayudar a los equipos, los Astros Houston

José Urquidi con los Astros de Houston | AP

¿Qué pasó con los Astros?

Uno de los rumores que más fuerte sonaron previo al Spring Training fue que los Astros no prestaría a nadie de su novena para ir al Mundial de Béisbol, a menos que fueran al equipo de Estados Unidos

Equipo de los Astros I AP

Durante la presentación de las plantillas, los equipos de los Astros deslumbraron por su ausencia, sin embargo, tanto para Estados Unidos como para el resto de los países, poniendo fin al rumor y confirmando que la ausencia de los jugadores en el WBC es por falta de seguros para los jugadores. 

Finalmente la novena de Houston volverá a juntarse a unos días del arranque del entrenamiento de primavera, donde a petición del manager, Joe Espada, quien busca que el equipo se enfoque únicamente en el regreso de la MLB.

¿Cuáles son los jugadores que pudieron ir al WBC?

Sin duda, el equipo de los Astros tiene una vasta plantilla por lo que la ausencia de estos jugadores en sus países podría significar una baja considerable en fuerzas zonas del diamante.

Brice Matthews con Houston I AP

Los principales nombres que brillarán por su ausencia en los países son: José Altuve, José Urquidi y Carlos Correa. Ambos peloteros se retiraron del sueño del Mundial por razones de seguridad ya que con la temporada de la MLB tan cercana al WBC, hace que las posibilidades de lesiones sean aún mayores.

Finalmente con las listas de las naciones ya presentadas, los Astros serán uno de los pocos equipos que no tendrán seleccionados nacionales, además de que ya piensan en el Opening Day.

Astros durante la temporada 2025 de la MLB I X:@astros
