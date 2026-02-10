México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Mexicana de Béisbol, que dio un gran papel durante el pasado Clásico Mundial de Béisbol, tendrá una importante tarea para la edición de este año de dicha competición.

Ahora, con el béisbol de regreso a los Juegos Olímpicos, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol dio a conocer los parámetros para calificar a Los Ángeles 2028, por lo que el Clásico Mundial cobra gran relevancia.

México busca su lugar en JJ. OO. en el Clásico Mundial | MEXSPORT

Ahora, con solo seis lugares disponibles para los Juegos Olímpicos, la novena mexicana tendrá que salir al Clásico Mundial para obtener uno de los cinco lugares restantes para Los Ángeles 2028, recordando que Estados Unidos ya está calificado por ser país anfitrión.

Los lugares que quedan, para los Juegos Olímpicos del 2028, son dos para América, que se disputará en el Clásico Mundial de Béisbol, dos sitios para el Premier 12 del próximo año (dando uno para Asia y uno para Europa) y uno más para el torneo clasificatorio del 2028, mismo que no incluye a equipos del continente americano.

El clasificatorio del 2028 incluirá a dos equipos de Asia, dos de Europa, uno de África y uno de Oceanía, aunque solo estará en juego un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

¿Cuándo comenzará el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El Clásico Mundial de Béisbol arrancará el próximo 5 de marzo en el Tokio Dome, Japón, contará con la participación de 20 selecciones y concluirá el 17 del mismo mes en el loanDepot Park en Miami, Florida.

