Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol

México busca su lugar en JJ. OO. en el Clásico Mundial | MEXSPORT
Marcos Olvera García 09:39 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La selección mexicana buscará un lugar en los próximos Juegos Olímpicos durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, que se disputará este año

La Selección Mexicana de Béisbol, que dio un gran papel durante el pasado Clásico Mundial de Béisbol, tendrá una importante tarea para la edición de este año de dicha competición.

Ahora, con el béisbol de regreso a los Juegos Olímpicos, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol dio a conocer los parámetros para calificar a Los Ángeles 2028, por lo que el Clásico Mundial cobra gran relevancia.

México busca su lugar en JJ. OO. en el Clásico Mundial | MEXSPORT

Ahora, con solo seis lugares disponibles para los Juegos Olímpicos, la novena mexicana tendrá que salir al Clásico Mundial para obtener uno de los cinco lugares restantes para Los Ángeles 2028, recordando que Estados Unidos ya está calificado por ser país anfitrión.

Los lugares que quedan, para los Juegos Olímpicos del 2028, son dos para América, que se disputará en el Clásico Mundial de Béisbol, dos sitios para el Premier 12 del próximo año (dando uno para Asia y uno para Europa) y uno más para el torneo clasificatorio del 2028, mismo que no incluye a equipos del continente americano.

México busca su lugar en JJ. OO. en el Clásico Mundial | MEXSPORT

El clasificatorio del 2028 incluirá a dos equipos de Asia, dos de Europa, uno de África y uno de Oceanía, aunque solo estará en juego un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

¿Cuándo comenzará el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El Clásico Mundial de Béisbol arrancará el próximo 5 de marzo en el Tokio Dome, Japón, contará con la participación de 20 selecciones y concluirá el 17 del mismo mes en el loanDepot Park en Miami, Florida.

México busca su lugar en JJ. OO. en el Clásico Mundial | MEXSPORT

La Selección Mexicana está ubicada en el grupo B, donde se enfrentará a Estados Unidos, Brasil, Italia y Reino Unido, México tiene que quedar mejor clasificado que Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Canadá, Colombia, Venezuela y Nicaragua.

Últimos videos
Lo Último
10:26 VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
10:13 Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
10:09 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
09:52 Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
09:39 México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
09:35 ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
09:27 ¿Quién es Ann Michael Hudson, esposa de Drake Maye y sensación de la NFL?
09:20 ¡Aplastante! Televisa se lleva el rating del Super Bowl LX en México
09:02 VIDEO: Detienen a Gaby “N”, acusada de arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa
08:55 Tigres vs Forge: ¿Cuándo y por dónde ver el juego de vuelta de la Concachampions?
Tendencia
1
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
2
Fórmula 1 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
3
Futbol Internacional Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
4
Empelotados ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
5
Futbol ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
6
Futbol México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Te recomendamos
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Contra
10/02/2026
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Gilberto Mora ROTA
Futbol
10/02/2026
Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Otros Deportes
10/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
Futbol
10/02/2026
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
10/02/2026
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
Futbol
10/02/2026
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026