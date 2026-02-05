‘Podemos cambiar el deporte del país’: Benjamín Gil motiva a la novena de México previo al Clásico Mundial

A solo un mes de que se lance la primera bola del Clásico Mundial, las naciones participantes comienzan cerrar filas y prepara de lleno a sus equipos, uno de ellos Benjamín Gil, entrenador de México, mismo que ve con ilusión la llegada del torneo internacional.

Benjamín Gil con México | X

Un mundial para cambiar la historia

20 naciones buscarán llevar el banderín internacional, sin embargo, solo una acariciara la gloria. Previo al Clásico, uno de los equipos que sobresalen para ganarlo es México, selección que a diferencia de su contraparte futbolera, aquí llegan como una potencial mundial.

El entrenador azteca, Benjamín Gil, aseguró que la participación de México puede cambiar el rumbo de la historia del deporte nacional, pues su equipo conformado con estrellas de la LMB y MLB, promete ser protagonista.

“Sí, son tiempos complicados, con el tiempo ajustado. Cada torneo merece toda la atención. A final de cuentas, el Clásico más que ningún otro, este lo llevamos preparando dos años. El Clásico Mundial, se los comentaba a los jugadores, y podemos cambiar. Estamos a mes y medio de que podamos cambiar al deporte del país”, declaró Gil.

Benjamín Gil, manager de Tomateros y José Juan Pacho, de Venados, posan con el trofeo de LMP | TWITTER @LMPbeisbol

Gil no solo mostró ilusión previo al Mundial, sino que aseguró que la participación de México puede motivar a las generaciones futuras a tomar un guante y un bat, además de que sabe que gran parte del país estará con ellos apoyando desde el principio.

“Ganamos el campeonato del Clásico Mundial y se van a empezar a vender maletas y spikes en Guadalajara y todo el país, porque habrá niños que querrán jugar beisbol", dijo Benjamín Gil” añadió el entrenador.

Benjamín Gil, durante un partido

No son solo nueve

Con los grupos listos, las sedes y horarios, el WBC está listo para recibir a un país mexicano que no solo promete ser uno de los mejores del torneo sino que sus estrellas, afición y entrenadores desfilan para llegar hasta lo más alto.