Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

‘Podemos cambiar el deporte del país’: Benjamín Gil motiva a la novena de México previo al Clásico Mundial

Benjamín Gil en el segundo juego de la Serie del Rey 2025 I IMAGO7
Aldo Martínez 23:04 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El enterrador de la selección mexicana se mostró ilusionado rumbo a su segundo Mundial de béisbol

A solo un mes de que se lance la primera bola del Clásico Mundial, las naciones participantes comienzan cerrar filas y prepara de lleno a sus equipos, uno de ellos Benjamín Gil, entrenador de México, mismo que ve con ilusión la llegada del torneo internacional.

Benjamín Gil con México | X

Un mundial para cambiar la historia 

20 naciones buscarán llevar el banderín internacional, sin embargo, solo una acariciara la gloria. Previo al Clásico, uno de los equipos que sobresalen para ganarlo es México, selección que a diferencia de su contraparte futbolera, aquí llegan como una potencial mundial.

El entrenador azteca, Benjamín Gil, aseguró que la participación de México puede cambiar el rumbo de la historia del deporte nacional, pues su equipo conformado con estrellas de la LMB y MLB, promete ser protagonista.

“Sí, son tiempos complicados, con el tiempo ajustado. Cada torneo merece toda la atención. A final de cuentas, el Clásico más que ningún otro, este lo llevamos preparando dos años. El Clásico Mundial, se los comentaba a los jugadores, y podemos cambiar. Estamos a mes y medio de que podamos cambiar al deporte del país”, declaró Gil.
Benjamín Gil, manager de Tomateros y José Juan Pacho, de Venados, posan con el trofeo de LMP | TWITTER @LMPbeisbol

Gil no solo mostró ilusión previo al Mundial, sino que aseguró que la participación de México puede motivar a las generaciones futuras a tomar un guante y un bat, además de que sabe que gran parte del país estará con ellos apoyando desde el principio.

“Ganamos el campeonato del Clásico Mundial y se van a empezar a vender maletas y spikes en Guadalajara y todo el país, porque habrá niños que querrán jugar beisbol", dijo Benjamín Gil” añadió el entrenador.
Benjamín Gil, durante un partido

No son solo nueve 

Con los grupos listos, las sedes y horarios, el WBC está listo para recibir a un país mexicano que no solo promete ser uno de los mejores del torneo sino que sus estrellas, afición y entrenadores desfilan para llegar hasta lo más alto. 

Benjamín Gil saluda a sus dirigidos previo a duelo de preparación | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
00:39 Nicolás Larcamón tras victoria ante Vancouver FC: 'Pudimos ser más contundentes'
00:39 Charros de Jalisco derrotó a Tomateros y se meten en las Semifinales de la Serie del Caribe
00:27 Pablo Sisniega minimiza a Pumas tras la goleada: "No tuve mucho trabajo"
00:19 Paradowski bajo palos: el fichaje del Ibiza que rompió las redes antes que el balón
00:00 Portada RÉCORD 05 de Febrero de 2026
23:45 Partidos de hoy jueves 5 de febrero
23:06 ¿Hijo de la leyenda? Allen Iverson, el jugador de Rayados con nombre de estrella de la NBA
23:04 ‘Podemos cambiar el deporte del país’: Benjamín Gil motiva a la novena de México previo al Clásico Mundial
23:00 Cruz Azul inicia su defensa de Concachampions con un cómodo triunfo frente a Vancouver Fc
22:46 N'Golo Kanté se une finalmente al Fenerbahce tras retraso en su transferencia
Tendencia
1
Futbol Nacional Jugadora de Tigres Femenil se va de México tras reportar incidentes de acoso
2
Futbol Nacional Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
3
Contra ¡Otra vez el cubrebocas! Lo decretan obligatorio por brote de sarampión
4
Futbol Nacional ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
5
Futbol Jorge Sánchez ya está en Grecia para firmar con su nuevo equipo
6
Futbol Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Te recomendamos
Nicolás Larcamón tras victoria ante Vancouver FC: 'Pudimos ser más contundentes'
Futbol Nacional
05/02/2026
Nicolás Larcamón tras victoria ante Vancouver FC: 'Pudimos ser más contundentes'
Charros de Jalisco derrotó a Tomateros y se meten en las Semifinales de la Serie del Caribe
Beisbol
05/02/2026
Charros de Jalisco derrotó a Tomateros y se meten en las Semifinales de la Serie del Caribe
Pablo Sisniega portero de San Diego se burló de Pumas | MEXSPORT
Futbol
05/02/2026
Pablo Sisniega minimiza a Pumas tras la goleada: "No tuve mucho trabajo"
Paradowski bajo palos: el fichaje del Ibiza que rompió las redes antes que el balón
Empelotados
05/02/2026
Paradowski bajo palos: el fichaje del Ibiza que rompió las redes antes que el balón
Portada RÉCORD 05 de Febrero de 2026
Portada del día
05/02/2026
Portada RÉCORD 05 de Febrero de 2026
Partidos de hoy jueves 5 de febrero
Futbol
04/02/2026
Partidos de hoy jueves 5 de febrero