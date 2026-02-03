México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria

Los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, explotaron con un ataque de siete carreras en la tercera entrada, en ruta a una arrolladora victoria por 11-4 sobre los Federales de Chiriquí de Panamá, que debutaron con una derrota en el torneo.

Con el resultado, los Charros colocaron su marca en 1-1 y este martes se medirán a Cangrejeros de Santurce, campeones de Puerto Rico, en la tercera jornada del campeonato. Los Federales por su parte, se medirán a los Tomateros de Culiacán, sub campeones de México, y quienes participan como México Verde.

Charros de Jalisco en la Serie del Caribe | @charrosbeisbol

Bligh Madris adelantó a los mexicanos con cuadrangular con las bases llenas en el mismo primer episodio, y en la tercera explotaron con siete anotaciones. Jualian Ornelas conectó un jonrón solitario, Willia Calhoum empujó una carrera con un doble y Reynaldo Rodríguez dos más con un sencillo, para encabezar el ataque de los Charros.

Luis Rodríguez completó cinco episodios en blanco de apenas dos imparables para llevarse la victoria, mientras que el revés fue al registro de Paolo Espino, masacrado con ocho anotaciones en apenas dos entradas de actuación.

“Fue un juego en el que aprovechamos que los lanzadores de Panamá estuvieron un poco fuera de control, y Luis Iván Rodríguez nos dio cinco muy buenas entradas con apenas 66 lanzamientos. Cayeron batazos importantes, hicimos lo que necesitamos hacer para ganar”, aseguró Benjamin Gil, manejador mexicano, tras la victoria.

Charros de Jalisco en la Serie del Caribe | @charrosbeisbol

Los Leones del Escogido, campeones de la Liga Dominicana de Béisbol, atacaron temprano con tres carreras en la primera entrada y se encaminaron a una victoria por 5-3 sobre los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, para asumir el liderato al inicio de la segunda jornada de la Serie del Caribe 2026, que se disputa en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

Junior Lake, quien remolcó tres carreras y destacó a la defensiva en el triunfo de los dominicanos sobre México Rojo en la jornada inaugural, abrió la pizarra con un sencillo productor en el primer episodio. El ataque se completó con un doble remolcador de Cristhian Adames y un elevado de sacrificio de Ardelín Rodríguez.

Charros de Jalisco en la Serie del Caribe | @charrosbeisbol

En la segunda entrada, Erick González amplió la ventaja con un doble impulsor de una carrera, y en la quinta, otro doble productor de Adames colocó el juego 5-0 a favor de los Leones.

Puerto Rico reaccionó con tres anotaciones en el sexto episodio, pero el sólido relevo dominicano contuvo el intento de remontada y aseguró la victoria de los Leones del Escogido.

Charros de Jalisco en la Serie del Caribe | @charrosbeisbol