La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"

Pocos días han pasado desde que se hizo oficial la salida de Álvaro Fidalgo del America para ser parte ahora del Real Betis en LaLiga; es por ello que a la afición le sigue doliendo cualquier información que tenga que ver con su ahora exjugador.

Por si no tuvieran suficiente sufrimiento los aficionados americanistas, el mismo club, a través de YouTube ha compartido un video con lo que fue el último día del español en las instalaciones de Coapa, donde pudo despedirse de sus compañeros y de todos los trabajadores de todas las áreas del club.

Fidalgo se despidió de la afición en el último duelo de Liga MX | Imago7

¿Qué dijo Fidalgo en su despedida?

El último día de Álvaro Fidalgo en el Club América fue bastante largo; sin embargo, una de las partes del video que más relevancia tomaron fue el último discurso que le ha dado a sus compañeros antes de partir de regreso a España para continuar con su carrera.

"Bueno muchachos, ha llegado el día, quería darles las gracias, vivimos más malas que buenas sin duda. Lo que queda en el futbol son las amistades, las cosas que conseguimos juntos; los considero una familia, fui muy feliz", dijo el 'Maguito' notablemente conmovido.

Ahora soy fan del club, los seguiré en todos los partidos; tienen que conseguir todo lo que se viene

Jardine despidiendo a Fidalgo en el entrenamiento | Captura de YouTube

Fidalgo no dejó pasar la oportunidad de asegurarle a sus compañeros que el salto a Europa no habría sido posible para él si no fuera por todo lo que lograron conseguir como grupo, rematando al decir que han sido los mejores años en toda su carrera "sin duda alguna".

El adiós del entrenador tricampeón

Quien no se quedó fuera de las despedidas fue André Jardine, entrenador de América. El brasileño reiteró el cariño que le tienen a Álvaro tanto como persona como jugador, siendo redundante, pero volviendo a dejar en claro que lo van a extrañar en el día al día del club.

Fidalgo se despidió de todos los trofeos conseguidos | Captura de YouTube

Creo que hablo por todos cuando digo que eres la cara de este equipo; no es fácil hacer historia en este club. Eres un cabr*n muy especial, mereces mucho