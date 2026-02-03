Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"

El último discurso de Fidalgo como americanista | Captura de YouTube
Mauricio Díaz Valdivia 00:26 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
América compartió un video especial de lo que fue el último día del 'Maguito' como jugador del club

Pocos días han pasado desde que se hizo oficial la salida de Álvaro Fidalgo del America para ser parte ahora del Real Betis en LaLiga; es por ello que a la afición le sigue doliendo cualquier información que tenga que ver con su ahora exjugador.

Por si no tuvieran suficiente sufrimiento los aficionados americanistas, el mismo club, a través de YouTube ha compartido un video con lo que fue el último día del español en las instalaciones de Coapa, donde pudo despedirse de sus compañeros y de todos los trabajadores de todas las áreas del club.

Fidalgo se despidió de la afición en el último duelo de Liga MX | Imago7

¿Qué dijo Fidalgo en su despedida?

El último día de Álvaro Fidalgo en el Club América fue bastante largo; sin embargo, una de las partes del video que más relevancia tomaron fue el último discurso que le ha dado a sus compañeros antes de partir de regreso a España para continuar con su carrera.

"Bueno muchachos, ha llegado el día, quería darles las gracias, vivimos más malas que buenas sin duda. Lo que queda en el futbol son las amistades, las cosas que conseguimos juntos; los considero una familia, fui muy feliz", dijo el 'Maguito' notablemente conmovido.

Ahora soy fan del club, los seguiré en todos los partidos; tienen que conseguir todo lo que se viene
Jardine despidiendo a Fidalgo en el entrenamiento | Captura de YouTube

Fidalgo no dejó pasar la oportunidad de asegurarle a sus compañeros que el salto a Europa no habría sido posible para él si no fuera por todo lo que lograron conseguir como grupo, rematando al decir que han sido los mejores años en toda su carrera "sin duda alguna".

El adiós del entrenador tricampeón

Quien no se quedó fuera de las despedidas fue André Jardine, entrenador de América. El brasileño reiteró el cariño que le tienen a Álvaro tanto como persona como jugador, siendo redundante, pero volviendo a dejar en claro que lo van a extrañar en el día al día del club.

Fidalgo se despidió de todos los trofeos conseguidos | Captura de YouTube

Creo que hablo por todos cuando digo que eres la cara de este equipo; no es fácil hacer historia en este club. Eres un cabr*n muy especial, mereces mucho

Finalmente, después de dejar a sus compañeros en el campo de entrenamiento, el 'Maguito' se dio la oportunidad de ir a cada uno de los departamentos del club para poder agradecer y despedirse de todos los que le ayudaron en lo que él mismo ha llamado "la mejor etapa de mi vida".

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
CF America
Últimos videos
Lo Último
00:44 César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
00:26 La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
00:19 México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
00:05 Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
00:00 Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
23:39 ¿Quién es Robert Oliveras, el mexicano que la está rompiendo en las inferiores del Barcelona?
23:38 Penta venció a Bronson Reed en Monday Night Raw con un poco de ayuda especial
23:22 F1 2026: Todos los compañeros de Checo Pérez y sus números junto al mexicano
23:10 Revis Island: entender la posición como lo hizo Darrelle Revis
22:47 F1 2026: Estas son las edades de los 22 pilotos de la parrilla
Tendencia
1
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol André Jardine revela que Raphael Veiga apunta a debutar ante Monterrey
4
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
5
NFL ¡Se terminó la espera! La NFL regresa a México en 2026 con un partido de temporada regular
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
Futbol Nacional
03/02/2026
César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
Futbol Nacional
03/02/2026
La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
Beisbol
03/02/2026
México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
Box
03/02/2026
Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
Portada del día
03/02/2026
Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
Rober Oliveras está brillando con Barcelona | CAPTURA
Futbol
02/02/2026
¿Quién es Robert Oliveras, el mexicano que la está rompiendo en las inferiores del Barcelona?