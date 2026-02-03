F1 2026: Estas son las edades de los 22 pilotos de la parrilla

La cuenta regresiva para el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa y falta poco más de un mes para que los motores se escuchen en el Circuito de Albert Park, en el Gran Premio de Australia. La carrera en Melbourne marcará el regreso a la parrilla por parte de Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas, dos de los pilotos más veteranos.

Cadillac, equipo debutante de la F1 este año, apostó por el mexicano y el finlandés para conformar la primera alineación de su historia. Tanto por edad como por tiempo en la categoría, los dos pilotos son de los más experimentados que habrá en la parrilla, motivo por el cual la escudería estadounidense los eligió para este momento histórico.

En contraste, Arvid Lindblad será el más joven de los 22 competidores de 2026. El británico-sueco será el único piloto debutante de este año, en contraste con los cinco que tuvo la Temporada 2025, y acompañará a Liam Lawson en Racing Bulls, luego del ascenso de Isack Hadjar a Red Bull como compañero de Max Verstappen en lugar de Yuki Tsunoda.

Checo Pérez regresará a la parrilla de Fórmula 1 con Cadillac | X: @Cadillac_F1

Checo Pérez, entre los pilotos más veteranos

Con 36 años cumplidos en la última semana de enero, Checo Pérez será el quinto piloto de mayor edad en la categoría. El tapatío está por detrás de su compañero de equipo, Bottas, y de Nico Hülkenberg, el primero por cumplir los 37 años en agosto, mismo mes en el cual el piloto alemán de Audi cumplirá los 39 años de edad.

Sin embargo, los dos pilotos más grandes de la parrilla siguen siendo Fernando Alonso y Lewis Hamilton. El español cumplirá 45 años el próximo 29 de julio y se convertirá en el séptimo piloto de mayor edad en subirse a un monoplaza en la historia de la Fórmula 1. Mientras que el británico llega a la Temporada 2026 con los 41 años recién cumplidos el pasado 7 de enero.

Detrás de Alonso, Hamilton, Hülkenberg, Bottas y Checo, Carlos Sainz es el único piloto que comenzará la temporada con más de 30 años ya cumplidos. En cambio, Pierre Gasly, Alex Albon y Esteban Ocon cumplirán los 30 sobre la marcha y a lo largo de la temporada, el primero el próximo 7 de febrero.

Fernando Alonso durante el Gran Premio de México de 2023 | MEXSPORT

En cuanto a los pilotos más jóvenes, solo dos comenzarán la Temporada 2026 con menos de 20 años de edad. Andrea Kimi Antonelli tiene 19 y festejará su cumpleaños el 25 de agosto, mientras que el mencionado Linblad llega con 18 años y cumplirá los 19 el mismo mes, pero el día 8. Con ello en cuenta, la Fórmula 1 tendrá este año un promedio de edad de 28 años.

¿Qué edad tienen los pilotos de F1 en la Temporada 2026?

Fernando Alonso | 44 años | Cumple 45 el 29 de julio Lewis Hamilton | 41 años | Cumple 42 hasta el 7 de enero de 2027 Nico Hülkenberg | 38 años | Cumple 39 el 19 de agosto Valtteri Bottas | 36 años | Cumple 37 el 28 de agosto Checo Pérez | 36 años | Cumple 37 hasta el 26 de enero de 2027 Carlos Sainz | 31 años | Cumple 32 el 1° de septiembre Pierre Gasly | 29 años | Cumple 30 el 7 de febrero Alex Albon | 29 años | Cumple 30 el 23 de marzo Esteban Ocon | 29 años | Cumple 30 el 17 de septiembre Max Verstappen | 28 años | Cumple 29 el 16 de octubre Charles Leclerc | 28 años | Cumple 29 el 16 de octubre George Russell | 27 años | Cumple 28 el 15 de febrero Lance Stroll | 27 años | Cumple 28 el 29 de octubre Lando Norris | 26 años | Cumple 17 el 13 de noviembre Oscar Piastri | 24 años | Cumple 25 el 6 de abril Liam Lawson | 23 años | Cumple 24 el 11 de febrero Franco Colapinto | 22 años | Cumple 23 el 27 de mayo Isack Hadjar | 21 años | Cumple 22 el 28 de septiembre Gabriel Bortoleto | 21 años | Cumple 22 el 14 de octubre Oliver Bearman | 20 años | Cumple 21 el 8 de mayo Andrea Kimi Antonelli | 19 años | Cumple 20 el 25 de agosto Arvid Lindblad | 18 años | Cumple 19 el 8 de agosto