Fiscalía de Nueva York pide aplazar audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó a un tribunal federal reprogramar la próxima audiencia del proceso penal que se sigue contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, como parte del procedimiento judicial abierto en Estados Unidos.

De acuerdo con la petición presentada ante el juez Alvin Hellerstein, la audiencia prevista originalmente para el 17 de marzo podría trasladarse al 26 del mismo mes, con el objetivo de permitir que las partes concluyan adecuadamente la preparación del caso.

¿Por qué la Fiscalía de Nueva York pidió aplazar la audiencia?

Según el escrito enviado al tribunal, el fiscal federal Jay Clayton argumentó que el aplazamiento es necesario para resolver cuestiones logísticas y completar el intercambio de documentación con la defensa, a fin de que los abogados puedan analizar las pruebas antes de definir los recursos legales que presentarán.

Cilia Flores también figura en la causa penal que se sigue en una corte federal de Nueva York./ Captura de pantalla

En la notificación judicial se indica que la defensa no se opuso a la solicitud y consideró razonable contar con más tiempo para revisar el material probatorio que forma parte de la investigación.

El proceso penal contra Maduro se encuentra radicado en Nueva York desde 2020 e incluye acusaciones federales por delitos relacionados con narcotráfico, conspiración internacional y otros cargos graves, de acuerdo con lo sostenido por las autoridades estadounidenses.

Qué sigue en el proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

En la misma causa está incluida Cilia Flores, a quien la acusación atribuye participación en actividades de coordinación logística y reuniones vinculadas con la red investigada. Ambos fueron presentados ante una corte federal tras su traslado a Estados Unidos.

Durante su comparecencia inicial, Maduro se declaró inocente y rechazó los cargos formulados en su contra ante el juez, mientras que Flores también negó haber cometido delito alguno, según consta en el expediente judicial.

La defensa no se opuso al cambio de fecha solicitado por la Fiscalía estadounidense./ X

La defensa solicitó además que el tribunal considere atención médica para ambos imputados, al señalar que presentan problemas de salud derivados de su detención, lo cual quedó asentado dentro del proceso.