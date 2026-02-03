Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Netflix transmitirá en vivo concierto exclusivo de BTS

El concierto “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” marcará el lanzamiento del nuevo álbum del grupo./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:49 - 02 febrero 2026
El concierto, titulado “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”, reunirá a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

Netflix anunció que transmitirá en vivo y de manera exclusiva un concierto especial de BTS el próximo 21 de marzo, como parte del lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Arirang”. El evento se realizará en Seúl y estará disponible para todas las personas suscriptoras de la plataforma a nivel mundial.

De acuerdo con la plataforma, se trata del primer evento en vivo transmitido globalmente desde Corea del Sur, lo que marca un hito para Netflix en la producción y distribución de espectáculos musicales en tiempo real.

El evento será la primera transmisión musical en vivo de Netflix desde Corea del Sur a escala global./ IG:Netflix

¿Qué representa este concierto para BTS y sus seguidores?

El concierto, titulado “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”, reunirá a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook por primera vez como grupo completo luego de que los siete integrantes concluyeran su servicio militar obligatorio, etapa que mantuvo a la banda en pausa durante casi cuatro años.

Este espectáculo será también el primer concierto del grupo desde 2022, por lo que marca el inicio oficial de una nueva etapa artística para BTS, uno de los fenómenos musicales más influyentes a nivel mundial.

El evento forma parte del anuncio de su quinto álbum de estudio, una producción descrita como una obra introspectiva, en la que el grupo aborda temas relacionados con la identidad, las raíces culturales y su evolución personal tras el periodo de ausencia.

El show podrá verse en tiempo real por Netflix para audiencias de distintas regiones del mundo./IG: Netflix

Tras el lanzamiento de “Arirang”, BTS emprenderá una gira internacional de gran escala, integrada por 82 conciertos en 34 regiones que abarcarán Asia, América, Europa y Medio Oriente, consolidando su regreso completo a los escenarios globales.

La transmisión del concierto está programada para el 21 de marzo a las 8:00 p.m. (hora de Corea del Sur), lo que corresponde a 4:00 a.m. PT y 7:00 a.m. ET, permitiendo que fans de distintas regiones sigan el evento en tiempo real.

Netflix también estrenará el documental “BTS: El regreso” el 27 de marzo de 2026./ RS

Además del concierto, la plataforma estrenará el documental “BTS: El regreso” el 27 de marzo de 2026, una producción que abordará el proceso detrás del retorno del grupo y su reencuentro con el público tras finalizar su etapa de servicio militar.

Los siete integrantes de BTS se reunirán como grupo completo tras concluir su servicio militar obligatorio./ AP
