Futbol

Pumas confirma refuerzo procedente de Pachuca para Clausura 2026

Pumas confirmó la llegada de un nuevo fichaje para el Clausura 2026 | MEXSPORT
Pumas confirmó la llegada de un nuevo fichaje para el Clausura 2026 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade 20:56 - 02 febrero 2026
Los clubes del futbol mexicano se siguen reforzando con miras a mejorar sus planteles en la lucha por el título

El Clausura 2026 avanza, pero los fichajes no paran. A pesar de que el torneo ya disputó varias jornadas, el periodo de registros no ha cerrado y tanto en la Liga MX como en la Liga MX Femenil hay equipos que todavía no tienen plantel completo y que siguen incorporando elementos para fortalecerse con miras a pelear por el título.

Tal es el caso de Pumas, que quiere nuevamente ser uno de los clubes que compitan por el título, luego de que en el pasado Apertura 2025 quedó fuera de la Liguilla Femenil. Ahora, con Roberto Medina en el banquillo, las universitarias buscan reivindicarse y para ello incorporaron a Nayeli Díaz, exjugadora de Pachuca.

Jugadoras de Pumas en festejo de gol ante América en el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Quién es Nayeli Díaz, nuevo refuerzo de Pumas?

Originaria de California, Estados Unidos, llegó a la Liga MX Femenil en el Clausura 2024 con Tuzas, aunque no logró consolidarse. En ese primer torneo, en Fase Regular disputó 227 minutos en siete partidos, solo uno como titular, mientras que en Liguilla apenas sumó 15 minutos en dos juegos.

Para los semestres siguientes sus números no mejoraron y en el Apertura 2024 disputó 81 minutos en seis juegos en Fase Regular y apenas nueve minutos ante Rayadas de Monterrey en el partido de ida de la Semifinal. Para el pasado Apertura 2025, marcó su primer gol en México en la goleada 0-9 contra Mazatlán, pero acumuló solo 109 minutos en cuatro juegos y en la Fiesta Grande no la consideraron.

Nayeli Díaz enfrenta a Valentina Cernoia en el partido amistoso entre Pachuca y AC Milan | IMAGO 7

Su último compromiso con el conjunto hidalguense fue el compromiso de vuelta de Cuartos de Final ante Cruz Azul, en el cual se quedó en la banca. Para el Clausura 2026, el director técnico Óscar Torres ya no la convocó a ninguno de los compromisos, por lo que la mediocampista ahora buscará retomar su carrera con el equipo de la UNAM.

¿Cuándo debutará el nuevo refuerzo de Pumas?

Díaz se une a Montserrat Hernández y Alexa Huerta como refuerzos de las universitarias para el Clausura 2026. Si bien tendrá que adaptarse al grupo y al ritmo de trabajo, su registro ya está listo, por lo que podría sumar sus primeros minutos en la Jornada 7, cuando visiten a Atlas en el Estadio Jalisco.

Nayeli Diaz en acción durante el partido de Semifinal del Apertura 2024 entre Rayadas de Monterrey y Pachuca | IMAGO 7

Será el reencuentro de Roberto Medina con las Rojinegras, pero el técnico llegará con el objetivo de buscar la victoria, luego de que este fin de semana cayó por goleada 5-1 en su visita a América. Con dicho resultado Pumas cayó hasta el sexto puesto de la clasificación con 13 puntos y se alejó a seis de las Águilas en el liderato.

