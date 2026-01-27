Aficionado hace pedido curioso a jugadora de la Liga MX Femenil

Momento curioso se vivió en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el duelo entre América Femenil y Mazatlán Femenil celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes; y es que, en dicho duelo dejó una escena pocas veces vistas.

Tras la goleada 4-0 propinada por las Águilas al cuadro porteño, que dominó la mayor parte del encuentro con claridad ofensiva, aficionados comenzaron a acercarse a las jugadoras para fotos y firmas cuando un pedido de un aficionado desataría una curiosidad.

América venció a Mazatlán Femenil | IMAGO7

Un seguidor se acercó a Lucy Ortiz, mediocampista del Mazatlán Femenil, con una petición poco habitual: le pidió una liga para el cabello, recuerdo que el aficionado deseaba guardar del momento compartido con la futbolista.

Le pidieron su liga de cabello | CAPTURA

La jugadora, nacida en Estados Unidos y con nacionalidad ecuatoriana, conocida por su entrega en el campo y su personalidad cercana, respondió con una sonrisa y accedió a la petición, intercambiando unas palabras breves con el aficionado antes de dirigirse a los vestidores.

La escena, captada por seguidores que grababan y transmitían el ambiente tras el partido, rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, entremezclando la frustración por la derrota con un momento de simpatía vivido junto a Ortiz.

Para el conjunto de Las Cañoneras, el resultado fue otro tropiezo en un inicio irregular de temporada, mientras que América confirmó su solidez al dominar de principio a fin, con goles que sellaron el marcador ya en el segundo tiempo.

A pesar del resultado adverso, la actitud deportiva de Ortiz y su gesto hacia el aficionado fueron destacados por parte de seguidores de ambos equipos, quienes subrayaron que gestos de cercanía como ese fortalecen el vínculo entre jugadoras y público.