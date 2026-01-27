Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Aficionado hace pedido curioso a jugadora de la Liga MX Femenil

Aficionado hace pedido curioso a jugadora | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 18:42 - 26 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La futbolista Lucy Ortiz accedió con lo solicitado por el fan

Momento curioso se vivió en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el duelo entre América Femenil y Mazatlán Femenil celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes; y es que, en dicho duelo dejó una escena pocas veces vistas.

Tras la goleada 4-0 propinada por las Águilas al cuadro porteño, que dominó la mayor parte del encuentro con claridad ofensiva, aficionados comenzaron a acercarse a las jugadoras para fotos y firmas cuando un pedido de un aficionado desataría una curiosidad.

América venció a Mazatlán Femenil | IMAGO7

Un seguidor se acercó a Lucy Ortiz, mediocampista del Mazatlán Femenil, con una petición poco habitual: le pidió una liga para el cabello, recuerdo que el aficionado deseaba guardar del momento compartido con la futbolista.

Le pidieron su liga de cabello | CAPTURA

La jugadora, nacida en Estados Unidos y con nacionalidad ecuatoriana, conocida por su entrega en el campo y su personalidad cercana, respondió con una sonrisa y accedió a la petición, intercambiando unas palabras breves con el aficionado antes de dirigirse a los vestidores.

La escena, captada por seguidores que grababan y transmitían el ambiente tras el partido, rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, entremezclando la frustración por la derrota con un momento de simpatía vivido junto a Ortiz.

Para el conjunto de Las Cañoneras, el resultado fue otro tropiezo en un inicio irregular de temporada, mientras que América confirmó su solidez al dominar de principio a fin, con goles que sellaron el marcador ya en el segundo tiempo.

A pesar del resultado adverso, la actitud deportiva de Ortiz y su gesto hacia el aficionado fueron destacados por parte de seguidores de ambos equipos, quienes subrayaron que gestos de cercanía como ese fortalecen el vínculo entre jugadoras y público.

De cara a la próxima fecha, Mazatlán Femenil buscará recuperarse en casa, mientras que las historias dentro y fuera de la cancha, como el anecdótico intercambio de la liga para el cabello, seguirán alimentando la narrativa de una Liga MX Femenil cada vez más seguida y vivida por sus fanáticos.

Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026