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Futbol

¿Por qué hay minuto de silencio previo a los juegos de la Jornada 11 del Clausura 2026?

La entrada va mejorando en el Estadio Akron | MexSport
Aldo Martínez
Aldo Martínez 21:53 - 14 marzo 2026
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La Liga MX rindió homenaje al hijo del dueño de la marca patrocinadora luego de que este perdió la vida

La Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX está dejando grandes momentos dentro del terreno de juego, además de momentos y marcadores impensados para los hinchas de todo México, sin embargo, hay un detalle que sorprende a propios y extraños, el minuto de silencio previo al arranque de todos los partidos del fin de semana.

Jornada 11 Clausura 2026 Liga MX I IMAGO7

¿Por qué hay un minuto de silencio?

Desafortunadamente, el protocolo de la ceremonia del minuto de silencio se debe al sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA México, el patrocinador principal de la liga.

Previa del Partido Toluca vs Atlas I IMAGO7

El hijo de Eduardo Osuna perdió la vida durante un accidente automovilístico, el cual se suscita en la carretera cuota de Toluca a Valle de Bravo, el cual según los reportes ocurrió cerca del kilómetro 44, cerca del municipio de Amanalco. 

Las autoridades también reportaron que junto con Diego dos jóvenes más perdieron la vida, además se encuentran otras dos lesionadas de 17 años aparentemente, todos tripulantes de la camioneta Suburban del hijo del director de BBVA.

La Liga MX se solidariza con su patrocinador

Luego de que se confirmó la noticia múltiples personalidades de actor político se solidarizaron con la familia Osuna, además de un detalle especial por parte del futbol mexicano. 

C.U. previo al duelo de Pumas vs Cruz Azul I MEXSPORT

Tal y como se ha mostrado desde su unión en julio de 2013, la Liga MX y BBVA mantienen una estrecha y muy reconfortante relación por lo que para rendir homenaje, la comisión decidió otorgar un minuto de silencio en la Jornada 11 en la previa de todos sus juegos, esto como gesto de solidaridad.

Tras la noticia, se hizo oficial que a partir del juego de Chivas vs Santos en el Estadio Akron, hasta el América vs Mazatlán en el Ciudad de los Deportes, los estadios realizará el protocolo de luto previo a cada partido.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7
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