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Futbol

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, ve a Hormiga González con condiciones para dar el salto a Europa

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 21:20 - 14 marzo 2026
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El estratega argentino destacó las cualidades del joven jugador mexicano que tuvo una gran actuación ante Santos

El gran momento que atraviesa Armando 'Hormiga' González con el Guadalajara no pasa desapercibido dentro del equipo. Tras su destacada actuación frente a Santos Laguna, el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, elogió el crecimiento futbolístico del delantero y aseguró que cuenta con las condiciones necesarias para dar el salto al futbol europeo en el futuro.

El técnico destacó la evolución del atacante, así como su mentalidad y humildad, cualidades que considera fundamentales para su desarrollo.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

“Siento que va evolucionando. Es muy joven y no se conforma con lo que va logrando. Para un futbolista es importante la humildad y que el ego no lo domine. Se habla mucho de él y la gente está contenta, pero hay que tener calma y nunca levantar un centímetro del suelo. ‘La Hormiga’ lo tiene claro: viene de una familia de futbolistas y nosotros intentamos inculcarle eso”, explicó el estratega.

“Tiene una mentalidad de querer ir siempre por más y mantener la humildad para mejorar lo que todavía debe trabajar. Me gusta su evolución dentro del juego y el progreso que ha tenido. Que pueda participar del juego y hacerlo bien es importante. Si puede ir a Europa, por supuesto, pero yo quiero que se quede (entre risas) espero que no tenga prisa por irse, porque yo no la tengo”, comentó.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

Milito quiere ver a Armando González en el Mundial 2026

Además, el entrenador expresó su deseo de que el buen momento de González pueda abrirle las puertas de la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre, de cara a la lista final rumbo a la Copa del Mundo.

“‘La Hormiga’ sigue marcando goles, que es lo que el equipo necesita. Está en un muy buen momento y lo viene demostrando desde el torneo pasado. Ojalá pueda vivir la experiencia de jugar un Mundial, aunque esa decisión no me corresponde. Yo estoy contento con lo que nos aporta: goles. Además, en este último tiempo ha mejorado en el juego de espaldas, que era un aspecto que podía trabajar más, y eso nos da continuidad en los ataques”, señaló.
Gabriel Milito, entrenador de Chivas, en el duelo ante Santos Laguna | IMAGO7

¿Óscar Whalley tendrá una oportunidad con Chivas?

Por otro lado, Milito también habló sobre la portería del equipo y dejó abierta la posibilidad de que Óscar Whalley pueda recibir minutos, ante la posibilidad de que Raúl Rangel sea convocado con la selección nacional.

“Es una situación que iremos viendo con el transcurso de los partidos. Tenemos dos muy buenos arqueros. ‘Tala’ es quien inicia, pero si se concreta esa posible convocatoria, tengo la seguridad de que Whalley está preparado para reemplazarlo. Es una decisión que iremos analizando conforme avance el campeonato”, concluyó.

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