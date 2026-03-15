Cambian y reubican las bancas en el Estadio AKRON de cara a la Copa del Mundo

¡Estrenarán bancas en Chivas! Como parte de las adecuaciones que se realizan de cara a la Copa del Mundo 2026, el Estadio AKRON ha comenzado a implementar cambios visibles en distintas zonas del inmueble, entre ellos la modificación en la ubicación de las bancas de los equipos.

En la previa al duelo de este sábado entre Chivas ante Santos, se mostraron por primera ocasión las nuevas bancas del inmueble Rojiblanco, mismas que se muestran dejando los patrocinadores de lado y con un color negro en las bases con un material traslucido.

Estadio ARKON previo al Chivas vs Santos del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Dónde están las nuevas bancas del Estadio AKRON?

Recientemente, las bancas fueron retiradas de la zona en la que tradicionalmente se encontraban y ahora han sido reubicadas más cerca del túnel de acceso al terreno de juego, por donde ingresan los futbolistas antes del inicio de los partidos.

Además de su nueva ubicación, las bancas ahora presentan un formato más compacto y reducido, lo que las hace visualmente más pequeñas en comparación con las que se utilizaban anteriormente.

Este ajuste responde a los lineamientos de operación y distribución de áreas que suelen aplicarse en torneos internacionales, donde se prioriza una cercanía directa con el acceso de los jugadores y una mejor organización del espacio en la zona técnica.

Las nuevas bancas del Estadio ARKON | MEXSPORT

Los demás cambios a futuro

Estos trabajos forman parte de una serie de adecuaciones que el estadio estará realizando gradualmente como preparación para el máximo torneo del futbol internacional. Con estas modificaciones, el recinto continúa adaptándose a los estándares que se requieren para albergar partidos de una Copa del Mundo.

Se espera que en los próximos meses continúen observándose cambios y mejoras en distintas áreas del inmueble, como parte del proceso de modernización y ajuste operativo que acompaña a la preparación del estadio para el evento.