Ingreso al Estadio Akron cambia logística de acceso para mejorar la movilidad

La Policía Vial de Jalisco anunció un cambio importante en la logística de acceso al Estadio Akron con el objetivo de mejorar la movilidad durante eventos masivos, especialmente en los días de partido del CD Guadalajara de la Liga MX. La nueva estrategia busca agilizar la llegada de los aficionados y reducir los congestionamientos que se generan en las inmediaciones del inmueble.

¿Cuáles serán los ajustes?

Uno de los ajustes más relevantes es el cierre del ingreso por la zona de Siglo XXI, acceso que tradicionalmente era utilizado por miles de aficionados. De acuerdo con las autoridades, esta medida responde al constante congestionamiento vehicular que se generaba en ese punto, situación que provocaba retrasos y complicaciones para los asistentes que buscaban llegar con anticipación al estadio.

Panorama del Estadio Akron l X:EstadioAKRON

Como alternativa, se habilitará el acceso por el Circuito JVC para el público en general que llegue desde las avenidas Vallarta o Aviación. Este corredor vial será el principal punto de llegada para quienes se dirijan al inmueble y pretende distribuir de mejor manera el flujo de automóviles hacia las inmediaciones del estadio.

Asimismo, los aficionados que se dirijan a las zonas de palcos y quienes provengan desde el Periférico Poniente deberán ingresar por Avenida del Bosque con dirección hacia Las Torres. Esta ruta será clave dentro del nuevo operativo de movilidad, ya que permitirá canalizar el tránsito hacia el recinto deportivo de forma más ordenada.

Panorámica del Estadio Akron | MEXSPORT

En este tramo se implementará un esquema especial de circulación con cinco carriles destinados al ingreso de los asistentes. Tres de estos carriles corresponderán al cuerpo de circulación habitual que conduce hacia el estadio, mientras que dos carriles adicionales del sentido opuesto se habilitarán de manera temporal para crear un contraflujo.

El objetivo de esta medida es optimizar la circulación vehicular y reducir los tiempos de llegada de los aficionados. Mientras tanto, el carril restante del sentido original se mantendrá exclusivamente para el desalojo y circulación normal, con el fin de evitar bloqueos totales en la zona durante la operación del ingreso.

Estadio Akron, casa de las Chivas y sede mundialista | IMAGO7

Únicamente para el ingreso

Las autoridades aclararon que este dispositivo de movilidad aplicará únicamente para el ingreso al estadio y no para la salida una vez finalizado el evento. Por ello, se pidió a los asistentes considerar tiempos de traslado adecuados y atender las indicaciones de los elementos viales que estarán desplegados en los alrededores.