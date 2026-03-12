Azota karma de lesiones

¿Pero qué karma estamos pagando? La Selección Mexicana no tiene semana de descanso con los posibles integrantes de la lista del Vasco porque caen como piezas de dominó por lesiones.

Lo de Malagón me rompió el corazón, mi Frankie, la verdad, es increíble que estuvo en competencia por ser titular hasta que cedió el tendón. Los que saben me dicen que por la mecánica donde se lesiona, debe ser carga; ya estaba afectado. Pero qué injusticia. Y ahora lo de Marcel.

Podríamos hacer casi un once de puros caídos: Malagón; Huescas, Montes, Romo y Chiquete; Edson, Marcel y Chávez; Huerta, Mora y Santi, que ya va de regreso. De no creerse.

¿MARCEL QUEDA SÓLO EN SUSTO?

La cara de Ruiz en el campo de San Diego tocándose la rodilla derecha, era claro reflejo de lo que puede venir; aunque después salió caminando y se fue al vestidor, las lágrimas que derramaba Marcel hicieron presagiar algo malo.

En Toluca de inmediato le pusieron hielo en la parte y que siguiera caminando; me dicen que es algo bueno. Al interior del club escarlata son cautos, pero por lo que pude percibir de las primeras valoraciones, no es algo que pueda prender la alerta mundialista. Ojalá. Crucemos los dedos, porque no se puede creer que sigamos perdiendo seleccionados. Venga, vamos.

Eso sí, tampoco había mucho ánimo para hablar desde San Diego después del baile que le metió el equipo de la Eme Ele Ese a los Diablos en Conca, que aunque terminó con 9, ganó 3-2.

TRUMP ALTERA A LOS TI-GUE-RES

Otros que van a sufrir en Conca son mis Ti-gue-res, pues de nuevo les tocó sufrir los viajes en los Yunaited en torneo oficial; ahora fue antes de viajar a Cincinnati, pues resulta que Trump estaba apoyando un evento de su partido bien cerquita del aeropuerto al que debían llegar ayer, en Kentucky del Norte, y la seguridad del Preciso gringo hizo que cerraran el espacio aéreo.

La bronca fue que lo abrieron hasta después de 18:30 de acá, y como el vuelo dura como tres horas, iban a llegar a medianoche local y en el aeropuerto ya no había gente de migración que le diera entrada al país al equipo de San Nico. Así que tuvieron que reprogramar para hoy en la mañana; salen por ahí de las 8:00, llegarán cerca de las 13 horas de Cincinnati y jugarán a las 20:00 locales. Vaya relajo. Y todo por Trump.

GUTI RUEGA POR UNA CHANCE

Vaya contrastes de futbolistas registrados con Chivas, pero que no cuentan: mientras Pulido se presenta y después se va a vivir la vida loca, me cuentan en la Perla que el que no la pasa nada bien es el Guti, que sigue dándole duro al entrenamiento sin contar para Milito.

Pues Erick ha tocado la puerta de la directiva, del técnico, para pedir que le den una oportunidad para poder demostrar que puede aportarle a estas Chivas, pero como no se la abrieron ni lo escucharon, ya lo tuvo que postear en redes a ver si así se apiadan de él y lo vuelven a contemplar. Qué duro momento, pero me aseguran que Milito no es de los que se tienta el corazón.

AL MENOS LES HICIMOS RÉCORD BEISBOLERO

Qué doloroso ver anoche el juego de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial, por la derrota, pero sobre todo por la falta de coraje que metía este equipo, y pues nos quedamos sin avanzar y sin Olímpicos en Los Ángeles 2028. Vaya mazazo.