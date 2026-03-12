¿Dónde ver el América vs. León Femenil? Fecha, hora y transmisión

América Femenil se enfrentará a León Femenil en un duelo correspondiente a la Liga MX Femenil; un juego crucial para las aspiraciones de ambas escuadras.

Las Águilas llegan dolidas tras haber perdido ante su acérrimo rival, las Chivas, por lo que buscarán volver a la senda del triunfo cuando se midan ante una Fiera que tiene ganas de hacer la travesura en tierras capitalinas.

Un duelo que conlleva más de 3 puntos

América y León Femenil pasan situaciones diferentes en Liga MX Femenil. Las Águilas continúan encaminadas para seguir escalando posiciones que las favorezcan en la Liguilla, mientras la Fiera intenta no aflojar para seguir escalando en la tabla.

América Femenil se posiciona quintas en la tabla de posiciones, con posibilidad de subir hasta el tercer lugar. Las Águilas registran seis victorias, tres empates y una derrota, sumando 25 goles a favor y 8 en contra, teniendo una diferencia de +17.

Victoria de Chivas sobre América en la Liga MX Femenil I IMAGO7

León Femenil se ubica en el lugar doce de la tabla, estando a 3 puntos de llegar a la posición ocho. La Fiera tiene un registro de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, sumando 16 goles a favor y 16 en contra, teniendo una diferencia de 0.

León Femenil celebra una anotación frente a Tigres | IMAGO7

¿Dónde ver el partido América vs. León Femenil?

El partido entre América Femenil y León Femenil se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes el 13 de marzo de 2026; podrá disfrutarse a las 20:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por ViX y a través del YouTube oficial de la Liga MX Femenil en plataforma de streaming.