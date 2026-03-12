Mundial 2026 se verá en el cine: partidos de la Selección llegarán en formato Macro XE

La experiencia del Mundial 2026 no solo se vivirá en estadios o en casa. La cadena Cinépolis confirmó que transmitirá varios partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en más de tres mil salas de cine en todo México, permitiendo que los aficionados disfruten del torneo en pantalla gigante.

La iniciativa contempla la proyección de algunos de los encuentros más importantes del campeonato, incluidos los tres partidos de la Selección Mexicana durante la fase de grupos.

Además de las funciones tradicionales, varios encuentros podrán verse en salas Macro XE, que destacan por ofrecer mayor calidad de imagen y sonido, lo que promete una experiencia mucho más inmersiva para los fans del futbol.

Cinépolis llevará a más de 3 mil salas los encuentros de la próxima Copa del Mundo / FREEPIK

Casi la mitad de las salas del país transmitirán el Mundial

Con este proyecto, cerca del 42% de las pantallas de cine en México estarán habilitadas para seguir los partidos del Mundial 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La justa mundialista comenzará el 11 de junio de 2026, día en el que arrancará la competencia con el partido inaugural en el que participará la Selección Mexicana.

Algunos partidos se podrán apreciar en pantallas gigantes con un sonido envolvente / FREEPIK

No es la primera vez que el futbol llega al cine

La proyección de eventos deportivos en cines no es una idea nueva para Cinépolis. En ediciones anteriores del Mundial ya se realizaron transmisiones especiales para los aficionados, lo que ha permitido consolidar esta modalidad como una forma distinta de vivir el futbol en comunidad.

En años recientes, la cadena también ha diversificado su cartelera con conciertos, series y finales de programas televisivos, como ocurrió con la final del reality La Casa de los Famosos en 2024, que logró reunir a miles de espectadores en salas de cine.

Las salas Macro XE destacan por ofrecer mayor calidad de imagen y sonido / Especial

El impacto en taquilla sería limitado

Sobre el efecto que el Mundial tiene en la industria cinematográfica, Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, explicó que el mayor impacto suele darse cuando juega la Selección Nacional.