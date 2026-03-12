El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'

El Atlético de Madrid ha sorprendido a sus seguidores al anunciar una colaboración con Netflix para promocionar la esperada película ‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal’.

El club rojiblanco difundió un video en el que varias de sus estrellas, como Koke , Antoine Griezmann, Alexander Sørloth, José María Giménez y Ademola Lookman, aparecen caracterizados como los icónicos personajes de la serie en el estadio Cívitas Metropolitano.

Bajo el lema "Coraje y corazón. Por orden de los Peaky Blinders", el club madrileño hace un guiño a su himno y a la famosa frase de la serie para presentar esta alianza. El vídeo es el primer fruto de una alianza estratégica que busca expandir el universo de la aclamada producción británica, cuyo estreno está previsto para 2026.

En un comunicado oficial, el Atlético de Madrid destacó los motivos de esta unión. "Los valores del Atlético de Madrid, la pasión de nuestra afición y las posibilidades técnicas del Riyadh Air Metropolitano, uno de los recintos deportivos más modernos del mundo, han permitido que la empresa estadounidense de entretenimiento vía ‘streaming’ desembarque en el mundo del fútbol en España a través de nuestra entidad", explicó el club.

La colaboración no se limitará al material audiovisual. El club ha anunciado que el próximo partido de LaLiga contra el Getafe estará ambientado en el universo de la familia Shelby. Los aficionados que acudan al Metropolitano podrán disfrutar de grandes sorpresas en la Fan Zone antes del encuentro.