Estadio Banorte se alista para recibir el México vs Portugal y ya "presume" cambios en su interior

Faltan poco más de dos semanas para que el Estadio Banorte vuelva a abrir sus puertas, por lo que los preparativos dentro y fuera del inmueble continúan a toda velocidad.

El Coloso de Santa Úrsula, tras casi dos años de remodelaciones, tendrá sur reinauguración el próximo 28 de marzo con el duelo México contra Portugal, y aunque la presencia de Cristiano Ronaldo está en duda, hay mucha expectativa por el partido.

A sabiendas de que el encuentro tendrá un gran foco de atención, el recinto se prepara a marchas forzadas para dar una buena impresión. En su interior, ya han comenzado a hacer algunas pruebas, especialmente en algunos elementos nuevos.

Mediante un video difundido en redes sociales, se observa funcionando el nuevo círculo de pantallas interiores, así como un nuevo marcador digital con los escudos de la Selección Mexicana y la portuguesa.

Estas modificaciones se ubican en la parte central de las gradas de todo el estadio, justo a la altura de la línea de palcos.

Incertidumbre en las obras

Aunque es un hecho que el Banorte recibirá a más de 80 mil aficionados para este compromiso, el recinto aún no estará listo en su totalidad.

El propio Emilio Azcárraga aseguró hace unas semanas que las obras no habían avanzado al ritmo esperado, pero dijo estar tranquilo de que todo estará al 100 por ciento para la inauguración del Mundial.