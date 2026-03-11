Luis Ángel Malagón y su maldición con el Tri: Las lesiones que lo han alejado de la Selección Mexicana

Hasta hace unos días, Luis Ángel Malagón parecía ser uno de los hombres seguros en la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo; hoy, el portero del América está prácticamente descarto del Mundial debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles y lamentablemente, esta no es la primera ocasión en que una lesión lo deja fuera de un torneo mayor.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

Malagón lleva toda su carrera trabajando para representar a México en la Copa del Mundo y también, luchando en contra de las lesiones, que en particular siempre terminan truncando su participación con el Tri.

LESIÓN EN PREOLÍMPICO

La primera ocasión en que una lesión truncó la carrera de Luis Ángel Malagón con la Selección Mexicana fue en categorías con limite de edad, específicamente con el combinado preolímpico en 2021. Aquella ocasión, el portero del Tri Sub-23 sufrió una luxación en pleno duelo ante Estados Unidos, lesión que no le permitió continuar en cancha.

Dicha lesión lo alejó de las canchas un tiempo, pero para su buena fortuna alcanzó a estar recuperado para ser convocado por Jimmy Lozano para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021). Sin embargo, entre la lesión y decisiones técnicas, Malagón perdió la titularidad para la justa veraniega y se colgó la medalla de bronce viendo todo el torneo desde el banquillo, pues Guillermo Ochoa fue el elegido.

Lesión de Malagón en Pre olímpico para Tokio 2020 | MEXSPORT

FUERA DE LA COPA AMÉRICA

La segunda lesión que truncó el buen paso de Luis Ángel Malagón con la Selección Mexicana fue hace no mucho, en 2024. Durante la concentración de la Selección Mexicana de cara a la Copa América y a escasos días del debut, el ya portero de América aquejó una lesión muscular en el bíceps femoral que lo obligó ser baja de la convocatoria.

Para ese momento, Malagón estaba afianzado como el portero titular en la Selección de Javier Aguirre, por lo que tuvo que dejar su lugar en el arco a Julio González, un duro golpe para el arquero michoacano que se perdió su primer gran torneo con el Tri.

Malagón con la Selección Mexicana, 2024 | IMAGO7

MALAGÓN DICE ADIÓS AL MUNDIAL

De cara a la Copa del Mundo 2026, Luis Ángel parecía 'haber perdido' la carrera por la titularidad en el arco del Tri. Sin embargo, Malagón tenía prácticamente asegurado su lugar como suplente, mismo que una vez más tendrá que ceder a otro compatriota, pues en cuanto se confirme la rotura de tendón de Aquiles, el arquero de América estará al rededor de 8 meses fuera de las canchas.

Estas tres graves lesiones han sido condicionantes para que Malagón no logre consolidarse por completo en la portería de la Selección Mexicana. Hasta hace un año, el portero de América apuntaba a ser el titular con el Tri en la Copa del Mundo y hoy una nueva lesión no solo lo aleja de las canchas, le quita el sueño de ser convocado a su primera justa mundialista.