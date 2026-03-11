¿Piensa en el Mundial 2026? Andrés Gudiño dio su postura sobre posible llamado a Selección Mexicana

A pesar del sufrimiento y los errores que ha tenido, actualmente Cruz Azul es el equipo más destacado del futbol mexicano. Con 12 partidos sin derrota, la Máquina es líder en el Clausura 2026 de la Liga MX y está a 90 minutos de clasificar a Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf. En ese funcionamiento colectivo, una de las individualidades destacadas es la de Andrés Gudiño.

El arquero de 29 años ha cumplido como sustituto de Kevin Mier e incluso, con el nivel mostrado, podría pelearle la titularidad al colombiano. Además, sus actuaciones lo han colocado como un posible candidato a la Selección Mexicana, sobre todo después de la desafortunada lesión de Luis Ángel Malagón este martes en la Concachampions.

¿Andrés Gudiño a Selección? El arquero responde

Tras la victoria ante Rayados de Monterrey por marcador 2-3 en la ida de los Octavos de Final, el guardameta cementero fue cuestionado sobre la posibilidad de ser considerado por Javier Aguirre de cara a la Copa Mundial 2026. Al respecto, Gudiño prefirió ser mesurado y señaló que él se enfoca en estar en el mejor nivel, a la espera que lo demás se acomode de manera favorable.

Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT

"Yo trabajo todos los días para ser mi mejor versión, para hacer las cosas lo mejor posible. Me preparo todo el tiempo para enfrentar todos los desafíos", y añadió que el buen momento del equipo de la Noria no es solo por él. "Destacar el buen paso del equipo, el buen paso de Cruz Azul y queSepan que es algo colectivo, que no es de un solo jugador, sino de todo el grupo”.

Gudiño mandó mensaje de aliento a Malagón

Fue poco antes del descanso, en el partido de ida entre América y Philadelphia Union, que Malagón se lesionó al momento de despejar el balón. Desde que las asistencias ingresaron al campo se temió lo peor y al final del juego se confirmó que fue el tendón de Aquiles, por lo que se perderá el resto del torneo y no estará disponible para el Mundial de verano.

Gudiño y jugadores de Cruz Azul tras la victoria ante Monterrey | MEXSPORT

En ese contexto, Gudiño lamentó la lesión de su compañero de profesión, aunque al momento que le preguntaron sobre el tema no estaba enterado de la gravedad. "Vi la noticia de Luis Ángel y antes que nada le deseo una pronta recuperación; espero que no sea nada grave y si lo es, le deseo una pronta y buena recuperación", comentó.

Con la lesión de Malagón, parece un hecho que los dos primeros arqueros convocados al Tri serán Raúl 'Tala' Rangel y Guillermo Ochoa. No obstante, falta ver quién los acompañará; Carlos Acevedo es uno de los porteros que ha sido llamado a los amistosos, pero ante el buen nivel de Gudiño, no se descarta que pueda meterse en la convocatoria final.